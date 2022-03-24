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صنعاء - ميسرا اسماعيل - عرفها الجمهور في شخصية «هبة» الفتاة العملية الساذجة في مسلسل «هبة رجل الغراب»، والتي نجحت من خلاله الفنانة إيمي سمير غانم فى خطف قلوب المشاهدين بخفة دمها التى توارثتها عن والدها.

وبالرغم من ظهورها في العديد من الأدوار، الا أن جمهورها مازال لا يعرف عنها الكثير، وفي هذا التقرير يستعرض «لقطات» أسرار صادمة عن إيمي سمير غانم:

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اسرار صادمة عن إيمي سمير غانم .. والدتها دلال عبد العزيز لقيتها على باب جامع وشكلها غريب وهذا ما وجدته في جسدها!

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أولى المعلومات الصادمة للجمهور عن الفنانة إيمي سمير غانم، «اسمها»، فهي اسمها الحقيقي أمل سمير يوسف غانم، لكن اعتادت أسرتها على مناداتها بـ «إيمي»، واشتهرت فنيًّا بنفس الاسم.

من أسرار الفنانة المتألقة إيمي سمير غانم عمرها، فبالرغم من أن السؤال عن العمر بالنسبة للمرأة من أكثر الأسئلة المزعجة، إلا أن إيمي سمير غانم لا تخجل من هذا السؤال.

وفقًا لما ذكرته الفنانة إيمي سمير غانم، فهي من مواليد 31 مارس من عام 1987، أي أنها تبلغ من العمر 31 عامًا.

تظهر الفنانة إيمي سمير غانم بشخصية الفتاة المرحة الجريئة دائمًا، إلا أن الحقيقة عكس ذلك، فإن إيمي سمير غانم لم تعتد الحديث إلى وسائل الإعلام منذ صغرها كشقيقتها دنيا.

ووفق ما قالته الفنانة دلال عبدالعزيز – والدة إيمي – كانت خجولة بشكل شديد، رغم وراثتها «خفة الدم» عن والدها الفنان الكبير سمير غانم.

قالت الفنانة إيمي سمير غانم في تصريحات لبرنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر إنها تعاني منذ طفولتها بسبب عدم قرب الشبه بينها وبين والدتها، من حيث الملامح ولون البشرة.

وأضافت أن والدتها كانت تقول لها دائمًا: «إحنا لقيناكي على باب جامع»، فتسببت هذه المقولة بتعب نفسي لها وهي طفلة، حيث كانت لا تكف عن البكاء.

بالرغم من أن شهرتها جاءت عن طريق «هبة رجل الغراب»، لكن المعلومة الصادمة التي لا يعرفها الكثيرون عن إيمي سمير غانم أن مسيرتها الفنية انطلقت من المسرح.

وبدأت إيمي سمير غانم التمثيل من خلال مشاركتها لوالدها في مسرحية «ترا لم لم»، ومنها انطلقت للعمل في السينما والتليفزيون.

قالت الفنانة إيمي سمير غانم خلال لقاء تليفزيوني عبر شاشة «CBC» مع الإعلامية لميس الحديدي إنها ستعتزل التمثيل في حال زواجها لأنها لن تستطيع التوفيق بين احتياجات الأسرة والفن.

واستدلت إيمي على هذا القرار بشعورها بالمعاناة التي عاشتها شقيقتها دنيا بعد زواجها من الإعلامي رامي رضوان، وإنجابها لابنتها «كايلا».

جمعت الصداقة ببين الفنانة إيمي سمير غانم والفنان حسن الرداد على مدار 9 أعوام، تكللت بالزواج في عام 2016، وذلك بعدما أثيرت العديد من الشائعات عن طبيعة العلاقة بينهما، إلا أن الثنائي أصر على عدم التصريح بشيء لحين الانتهاء من إتمام اتفاق الزواج.

قالت الفنانة إيمي سمير غانم إنها تستخدم ملابس والدتها في بعض الأعمال السينمائية، حيث أكدت أنها استعانت بمعظم ملابس والدتها القديمة التي سبق وارتدتها في أعمال فنية خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات، حيث ظهرت بفساتينها في مسلسل «هبة رجل الغراب» وفيلم «زنقة ستات».

من الأسرار الغريبة عن الفنانة المتألقة إيمي سمير غانم هوسها بالحيوانات وخاصة الكلاب، وعن تلك العادة قالت الفنانة دلال عبدالعزيز في لقاء مع برنامج «صاحبة السعادة»: «إيمي ركبت كاميرا في البيت عشان تراقب الكلاب بعد ما اتجوزت عن طريق الموبايل بتاعها وعلى طول بتقولي أكلي الكلاب وخرجيهم، وصعب تاخدهم معاها البيت لأن حسن بيكره الكلاب جدًا».

بالرغم من شخصيتها المرحة التي تتميز بها إيمي سمير غانم على الشاشة، إلا أن الفنانة دلال عبدالعزيز كشفت عن مفاجأة جديدة عن ابنتها.

قالت دلال عبدالعزيز إن إيمي تعاني من حالات البكاء الشديد والاكتئاب في كثير من الأحيان، لكنها لا تبحث عن الأدوار «التراجيدية».