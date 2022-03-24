مشروبات "شائعة" عند العرب وهي تسبب عدم انتظام ضربات القلب والذبحة الصدرية وقد تؤدي إلى "الموت المفاجئ" في عز الشباب

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إن البحث في الوقاية من السكتة الدماغية مستمر ، ولكن يُعرف الكثير عن دور نظامك الغذائي في الوقاية من السكتة الدماغية. في الواقع ، هناك بعض الأطعمة التي يجب تجنبها أو الحد منها في نظامك الغذائي ، وأطعمة أخرى يجب تناولها كجزء من نظام غذائي صحي.

يمكن أن يزيد النظام الغذائي غير الصحي من فرص إصابتك بسكتة دماغية لأنه قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. حذرت جمعية السكتات الدماغية من أن الحدث الكارثي يحدث كل خمس دقائق في المملكة المتحدة. قد تكون إحدى طرق تجنب المخاطر أو تقليلها هي قطع بعض الأطعمة والمشروبات من نظامك الغذائي. في الواقع ، تشير الأبحاث التي أجريت على مشروبات الطاقة إلى أنها قد تكون ضارة بصحتنا في بعض الأحيان.

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تقول ناتالي كوموفا ، خبيرة اللياقة والتغذية في JustCBD ، إن معظم مشروبات الطاقة مليئة بكميات عالية من الكافيين يمكن أن تسبب أمراضًا مرتبطة بالقلب ، "مثل عدم انتظام ضربات القلب والذبحة الصدرية والموت المفاجئ".

قالت في حين أن القهوة قد تكون جيدة ، "تحتوي مشروبات الطاقة على جرعات كبيرة ، مما يجعلها محفوفة بالمخاطر".

وأضاف الخبير: "هذا بسبب التأثير المنبه الذي يرفع معدل ضربات القلب ، مما يؤدي إلى ظهور أمراض القلب التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية."



في الواقع ، يلاحظ كليفلاند هارت لاب: "مشروبات الطاقة تحظى بشعبية لدى الأشخاص الذين يريدون تعزيز الطاقة ، بما في ذلك الأطفال والرياضيين. لكن هذه المشروبات ، التي تحتوي على مادة الكافيين والسكر والأعشاب ومكونات أخرى ، قد تضر أكثر مما تنفع ".

ومع ذلك ، قال متحدث باسم جمعية المشروبات الغازية البريطانية: "تم اعتبار مشروبات الطاقة ومكوناتها آمنة من قبل السلطات التنظيمية في جميع أنحاء العالم. مطلوب منهم قانونًا الإعلان عن `` محتوى مرتفع من الكافيين. لا ينصح به للأطفال أو النساء الحوامل أو المرضعات "متبوعًا بمحتوى الكافيين الدقيق معبرًا عنه بالملجم لكل 100 مل على الملصق. نحن نظل ملتزمين بدعم البيع المسؤول لمشروبات الطاقة ".

يلاحظ الجسم الصحي أن دراسة حديثة من مركز العلوم الصحية بجامعة تكساس في هيوستن (UTHealth) وجدت أن تناول مشروب طاقة واحد فقط له تأثير سيء على تدفق الدم عبر الشرايين ، مما قد يؤدي إلى مشاكل قلبية خطيرة.

أجرى الباحثون اختبارات خاصة للأوعية الدموية على 44 طالبًا يتمتعون بصحة جيدة ، ثم أعطوا كل واحد منهم مشروب طاقة 24 أونصة.

عندما أعيدت الاختبارات بعد ساعة ونصف ، كانت الأوعية الدموية للطلاب أضيق بكثير. هذا يعني أن كمية أقل من الدم يمكن أن تتدفق من خلالها.

يحذر UTHealth: "ليست هذه هي المرة الأولى التي تثار فيها أسئلة حول تأثيرات مشروبات الطاقة على القلب."

في الواقع: وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن مشروبات الطاقة يمكن أن ترفع ضغط الدم ، مما يزيد بشكل كبير من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية .

أظهرت الأبحاث من عام 2017 أنها يمكن أن تسبب أيضًا مشاكل في معدل ضربات القلب. وقد تم ربط مشاكل القلب الخطيرة الأخرى بمشروبات الطاقة ، حتى عند الشباب ".

تقول جمعية القلب الأمريكية (AHA) إن مشروبات الطاقة قد توفر "صدمة للقلب" وفقًا للبحث.

بعد ثلاث إلى أربع ساعات من شرب 32 أوقية من مشروبات الطاقة ، تشرح إحدى الدراسات أن النشاط الكهربائي للقلب كان غير طبيعي مقارنة بشرب مشروب وهمي.

يشرح المركز الوطني للصحة التكميلية والتكاملية (NCCIH) مجموعة متزايدة من الأدلة العلمية التي تظهر أن مشروبات الطاقة يمكن أن يكون لها آثار صحية خطيرة ، خاصة عند الأطفال والمراهقين والشباب.

تلاحظ NCCIH أن كميات الكافيين في مشروبات الطاقة تختلف اختلافًا كبيرًا ، وقد لا يتم تحديد محتوى الكافيين الفعلي بسهولة.

ويحذر التقرير من أن الكميات الكبيرة من الكافيين قد تسبب مشاكل خطيرة في القلب والأوعية الدموية مثل اضطرابات ضربات القلب وزيادة معدل ضربات القلب وضغط الدم.

"قد يضر الكافيين أيضًا بجهاز القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي للأطفال الذين لا يزالون يتطورون."

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أعراض السكتة الدماغية الرئيسية تشمل تغييرات في الوجه. قد يكون وجهك قد سقط على جانب واحد ، أو قد لا يتمكن الشخص من الابتسام ، أو قد تدلى فمه أو عينه.

قد تظهر العلامات أيضًا على الذراعين - "قد لا يكون الشخص قادرًا على رفع ذراعيه والاحتفاظ بهما هناك بسبب ضعف أو تنميل في ذراع واحدة" ، وفقًا لـ NHS.

قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه ، "أو قد لا يكون الشخص قادرًا على التحدث على الإطلاق على الرغم من أنه يبدو مستيقظًا" و "قد يواجهون أيضًا مشاكل في فهم ما تقوله لهم" ، يضيف الجسم الصحي.

ويشير إلى أنه: "حتى إذا اختفت الأعراض أثناء انتظار وصول سيارة الإسعاف ، فلا يزال يتعين إجراء تقييم في المستشفى.