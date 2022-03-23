نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر إذا لاحظت هذه العلامة في البطن وأنت في المرحاض فهي دليل على تجلّط بالدم.. تواصل بالطبيب فورًا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - توقف جلطات الدم عن النزيف وهي ضرورية للمساعدة في التئام الجروح. ومع ذلك ، يمكن أن تتكون أيضًا في الجسم وتؤدي إلى سكتة دماغية أو نوبة قلبية. إذا كنت تعاني من جلطة دموية في منطقة البطن ، فهناك عدد من العلامات التي يجب أن تكون على دراية بها ويمكنك ملاحظتها وأنت في المرحاض.

تجلط الأوردة العميقة (DVT) هو جلطة دموية تتطور داخل وريد عميق في الجسم. قد تؤدي الجلطة إلى منع تدفق الدم جزئيًا أو كليًا عبر الوريد. من المهم تحديد علامات وأعراض جلطات الدم لأن الإصابة بجلطات الأوردة العميقة يمكن أن تكون خطيرة وستحتاج إلى عناية طبية سريعة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

أعشاب تُنشط عمل البنكرياس وتحفز إفراز الأنسولين وتخفض سكر الدم المفاجئ ودهون الكولسترول الضار بالجسم (تعرف عليها الآن)

طالبة في السعودية شعرت بألم شديد في بطنها .. وعندما ذهبت إلى المستشفى أصيب الأطباء بصدمة ؟

شاهد.. الفنانة نادين نجيم تنسحب من مقابلة على الهواء بسبب هذا السؤال المحرج

الماء الساخن على الريق .. فوائد مذهلة لإنقاص الوزن وللمفاصل والجهاز الهضمي وحرق الدهون .. اليكم طريقة الإستخدام

3 علامات يظن الكثير من الناس أنها عادية ولا يعلمون أنها تدل على نقص فيتامين " د " الضروري للجسم .. تعرف عليها الآن ولا تتردد

يهتم بقطر ويتصل بنا عند المصلحة.. تفاصيل جديدة حول "التوتر المكتوم" بين بايدن والأمير محمد بن سلمان

أوراق هذه الشجرة تخفض الكوليسترول الضار وتمنع تراكم الدهون داخل الأوعية الدموية وتقلل فرص الإصابة بأمراض جهاز الدوران مثل الجلطات ومرض الشريان التاجي

أشجع مسؤول قطري ينفجر في وجه الغرب ويوجه دعوة قوية لدول الخليج

وداعًا لطبيب الأسنان .. فاكهة لذيذة تبيض الأسنان وتزيل البقع والاصفرار وتداوي اللثة بشكل طبيعي

بعد سقوطها ومصرع 132 راكباً.. هذا ما حدث للطائرة الصينية المنكوبة قبل لحظات من اصطدامها بالأرض

إذا لاحظت هذه العلامة على قدميك عند رفعها فهي دليل على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بشكل خطير.. اتصل بالطبيب فورًا

بالصور.. شاهد الزوجة الفاتنة لأغنى رجل في أوكرانيا تحاول تهريب ملايين الدولارات في حقائب إلى أوروبا!

وداعاً لفقر الدم والتعب والإرهاق .. 6 أطعمة غنية بفيتامين ( B12 ) تنهي معاناتك !

نقص فيتامين " د " يؤدي إلى تشوهات العظام وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وتضخم البطين الأيسر.. إليك علامة في اليدين تدل على نقص هذا الفيتامين الهام

معجزة ربانية .. زيت الزيتون يقلل الوفيات الناجمة عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وفوائد مذهلة لا تخطر على بال

رغم العقوبات.. بوتين يتحدى الغرب ويوجه صفعة مدوية للدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

مشروب القرنفل يُنشط عمل البنكرياس ويحفز إفراز الأنسولين ويخفض سكر الدم المفاجئ ويقضي على الكولسترول الضار بالجسم (طريقة التحضير)

10 معلومات لا تعرفها عن الفنان سمير غانم رمز الكوميديا في مصر والعالم العربي.. رقم 7 ستصدمك

الملك سلمان يوافق على انضمام السعودية لـ”تحالف المحيط الهادئ”.. وإليك التعريف بالتحالف وأعضائه

عشبة سحرية تنظم وظائف المخ والأعصاب وضغط الدم وتقوي الجهاز المناعي

التجلط أمر طبيعي ، ولكن يمكن أن تكون الجلطات خطيرة عندما لا تذوب من تلقاء نفسها

بمجرد تشكل الجلطات ، يمكن أن تنتقل إلى أجزاء أخرى من جسمك ، مما يسبب الأذى.

تقول عيادة كليفلاند إن الأعراض الشائعة لجلطة الدم ستعتمد على مكان تشكل الجلطة في جسمك.



على الرغم من أن بعض الأشخاص قد لا يعانون من أي أعراض على الإطلاق ، إلا أن جلطات الدم في منطقة البطن يمكن أن تسبب الألم أو الغثيان والقيء.

تقول عيادة كليفلاند إن أعراض الإصابة بجلطات الأوردة العميقة قد تشمل تورم الساق أو الذراع ، و "يحدث هذا فجأة في بعض الأحيان".

تقول المنظمة إن الألم أو الرقة في الساق قد يحدثان ، وأحيانًا يحدث فقط عند الوقوف أو المشي.

العلامات الأخرى التي تحدث في منطقة الساق أو الذراع هي تورم أو ألم أو ارتفاع درجة حرارة الجسم عن المعتاد.

تقول عيادة كليفلاند إن الجلد الأحمر أو المتغير هو علامة أيضًا ، وكذلك الأوردة القريبة من سطح الجلد ، والتي قد تكون أكبر من الطبيعي.

NHS أنه يجب عليك الحصول على مساعدة طبية في أقرب وقت ممكن إذا كنت تعتقد أنك مصاب بجلطات الأوردة العميقة.

يضيف الجسم الصحي: "يمكن أن تكون الإصابة بجلطات الأوردة العميقة خطيرة جدًا لأن جلطات الدم في الأوردة يمكن أن تتفكك وتنتقل عبر مجرى الدم وتعلق في رئتيك."

وهذا ما يسمى بالانسداد الرئوي (PE). يمكن أن يكون PE مهددًا للحياة ويحتاج إلى علاج على الفور

يمكن أن يسبب الانسداد الرئوي المزمن نقصًا في تدفق الدم مما يؤدي إلى تلف أنسجة الرئة. يمكن أن يتسبب في انخفاض مستويات الأكسجين في الدم مما قد يؤدي إلى تلف أعضاء أخرى في الجسم أيضًا.



يضيف موقع Stop the Clot: "إن أول وأهم شيء يمكنك القيام به لحماية نفسك من الجلطة الدموية التي تهدد الحياة هو معرفة ما إذا كنت في خطر."

وتقول إن بعض عوامل الخطر الأكثر شيوعًا للإصابة بجلطات الدم هي الإقامة في المستشفى ، والجراحة الكبرى ، والحمل ، والجلوس لفترة طويلة ، خاصة مع عقد الساقين ، وهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتخاذها لتقليل المخاطر.

على سبيل المثال ، تقول NHS أنه يجب عليك شرب الكثير من الماء لتجنب الجفاف ، حيث من المرجح أن تصاب بجلطة إذا كنت تعاني من الجفاف.

إذا كنت جالسًا لفترة من الوقت ، فحاول ألا تضع ساقيك فوق بعضها البعض ، لأن ذلك قد يمنع تدفق الدم ، وإذا لم تكن قادرًا على المشي ، يجب أن تمرن أسفل ساقيك.

حاول رفع وخفض كعبيك مع إبقاء أصابع قدميك على الأرض ، ثم ارفع أصابع قدميك مع وضع كعبيك على الأرض ، كما تقترح Mayo Clinic.

من المرجح أن تحدث الإصابة بجلطات الأوردة العميقة إذا كنت:

تجاوزت الستين من العمر

يعانون من زيادة الوزن

دخان.

المصدر: ديلي أكسبريس