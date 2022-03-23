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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم ، وكلاهما ضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات. إذا لم تحصل على ما يكفي من فيتامين د ، فقد تشعر بالتعب طوال اليوم ، على الرغم من الراحة أو النوم جيدًا.

لا يمكنك تناول جرعة زائدة من فيتامين د من خلال التعرض لأشعة الشمس ، على الرغم من أنه يمكنك تناولها من المكملات الغذائية. إذا اخترت تناول مكملات فيتامين (د) ، فإن 10 ميكروغرام يوميًا ستكون كافية لمعظم الناس ، وفقًا لـ NHS. يجب ألا تتناول أكثر من 100 ميكروجرام من فيتامين د يوميًا لأنه قد يكون ضارًا.

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3 علامات يظن الكثير من الناس أنها عادية ولا يعلمون أنها تدل على نقص فيتامين " د " الضروري للجسم .. تعرف عليها الآن ولا تتردد

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أوضحت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) أن فيتامين د "ينتج داخليًا عندما تصطدم الأشعة فوق البنفسجية من أشعة الشمس بالجلد وتحفز تكوين فيتامين د".

يساعد فيتامين د على تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء ، مما يتيح تمعدن العظام الطبيعي ، ويمنع التشنجات والتشنجات.

علاوة على ذلك ، فإن فيتامين د ضروري لتقوية العظام ، مما يساعد على منع تلين العظام عند البالغين (أي تليين العظام التي تؤدي إلى كسور).

على الرغم من أنه مهم جدًا ، ويمكن أن يتسبب النقص في مجموعة من المشكلات ، يجب على أولئك الذين يتناولون المكملات تجنب تناول الكثير مما يسمى "فيتامين أشعة الشمس".

في أشهر الصيف ، سيحصل غالبية السكان على ما يكفي من فيتامين (د) من خلال التعرض لأشعة الشمس واتباع نظام غذائي صحي ومتوازن.

بين أكتوبر وأوائل مارس ، تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إننا لا نصنع ما يكفي من فيتامين د من ضوء الشمس ، لذلك تحتاج إلى الحصول على فيتامين د من نظامك الغذائي.

قد يعاني حوالي 20 بالمائة من البالغين من نقص فيتامين (د) ، وهناك العديد من عوامل الخطر الرئيسية لنقص فيتامين (د).

إذا كنت أنت أو أي شخص تقوم على رعايته في مجموعة عالية الخطورة ، فقد يحتاجون إلى تناول مكملات فيتامين د.

تقول عيادة كليفلاند: "يمكن أن تشمل أعراض نقص فيتامين د ضعف العضلات والألم والتعب والاكتئاب."

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن هناك أيضًا بعض الأعراض الأخرى لنقص فيتامين د .

يقول الجسم الصحي أن هذه يمكن أن تشمل آلام العضلات وضعفها ، أو المشي المتمايل ، أو الألم المزمن المنتشر ، أو آلام العظام في أسفل الظهر والحوض والقدم.

ينتج الجسم فيتامين (د) من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما يكون في الهواء الطلق ، لذلك قد يكون الشتاء هو الوقت الذي يكون فيه نقص فيتامين (د) أكثر شيوعًا.

تقول كليفلاند كلينك: "لا تأخذ جرعات أعلى من الموصى بها من فيتامين د دون أن تناقشها أولاً مع طبيبك.

"ومع ذلك ، قد يوصي طبيبك بجرعات أعلى من فيتامين د إذا كان يقوم بفحص مستويات الدم لديك وضبط جرعتك وفقًا لذلك."

تقول NHS إن تناول الكثير من مكملات فيتامين (د) على مدى فترة طويلة من الزمن يمكن أن يتسبب في زيادة الكالسيوم في الجسم مما قد يؤدي إلى إضعاف العظام وتلف الكلى والقلب.

إذا تجاوزت الحد الأقصى فقد يؤدي ذلك إلى الشعور بالغثيان. تشمل العلامات الأخرى التي تناولتها كثيرًا القيء وضعف العضلات وفقدان الشهية.

تقول مايو كلينك: "تسمم فيتامين د ، المعروف أيضًا باسم فرط فيتامين د ، هو حالة نادرة ولكنها خطيرة تحدث عندما يكون لديك كميات زائدة من فيتامين د في جسمك.

تحدث سمية فيتامين (د) عادة بسبب الجرعات الكبيرة من مكملات فيتامين (د) - وليس عن طريق النظام الغذائي أو التعرض لأشعة الشمس. ذلك لأن جسمك ينظم كمية فيتامين د التي ينتجها التعرض للشمس ، وحتى الأطعمة المدعمة لا تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين د "

تقول NHS: "لا يوجد حاليًا دليل كافٍ لدعم تناول فيتامين D فقط للوقاية من COVID-19 أو علاجه".

في أبريل 2020 ، أصدرت NHS بيانًا ، بناءً على توصيات من Public Health England (PHE) ، بأنه يجب علينا جميعًا التفكير في تناول 10 ميكروغرام / يوم من فيتامين (د) كمكمل ، للحفاظ على صحة عظامنا وعضلاتنا.