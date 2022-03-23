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صنعاء - ميسرا اسماعيل - دعا وزير خارجية قطر ورئيس وزرائها السابق حمد بن جاسم آل ثاني، دول الخليج للاستفادة من أزمة الطاقة الحالية في العالم الناتجة عن الحرب الروسية على أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا.

وقال حمد بن جاسم في سلسلة تغريدات له عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إن الدول الأوروبية، بحاجة ماسة للنفط والطاقة "وخاصة من منطقتنا. ومن دول مجلس التعاون بالذات".

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أشجع مسؤول قطري ينفجر في وجه الغرب ويوجه دعوة قوية لدول الخليج

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وأضاف: "حاولت دولنا إبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية على مدى أكثر من 30 عاما من النقاش، لكنها لم توقع بسبب مماطلة وعراقيل وضعها الجانب الأوروبي الذي لا يريد أن تمس مصالحه".

وأشار الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني إلى أن الغرب يفضل أن "تكون تجارته مع دولنا بدون إطار قانوني، كما هو وضعها الراهن"، وقال: "وجود اتفاقية للتجارة الحرة مع الدول الأوروبية سيخفف كثيرا أعباء الرسوم التي تفرضها تلك الدول على ما نصدره لهم، وخاصة النفط وما يتصل به من منتجات، ولو تحقق ذلك فإنه سيساعد اقتصاديات دولنا كثيرا".

وأضاف حمد بن جاسم: "الأوروبيون الآن بحاجة ماسة لمصادر للطاقة تقوي مواقفهم السياسية والأمنية، ونحن نحتاج لإبرام هذه الاتفاقية على وجه السرعة تحقيقا للمصالح المتبادلة التي هي الأساس الذي تقوم عليه التعاملات بين الدول".

وختم: "نحن نعلم من تجاربنا أن الغرب ينسى دولنا ولا يتعامل معنا، لا بندية ولا على أساس المصالح المشتركة، ولا يتذكرنا إلا عندما تكون له حاجه ماسة، وكأن دولنا خزينه يفتحونها عند الشدائد. ومن هنا يجب ان يعلموا بأن لنا نحن أيضا مصالح ينبغي ألا تمس، ويجب ان تتحقق على أساس المصالح المتبادلة".