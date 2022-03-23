نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر وداعًا لطبيب الأسنان .. فاكهة لذيذة تبيض الأسنان وتزيل البقع والاصفرار وتداوي اللثة بشكل طبيعي على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن للطعام الذي نأكله أن يسبب تسوس الأسنان ، لذا فإن اتباع نظام غذائي صحي مهم لأسنانك. علاوة على ذلك ، هناك بعض الأطعمة التي تشتهر بتلطيخ الأسنان - مثل الشاي والنبيذ الأحمر.

تشرح NHS تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا باستخدام معجون أسنان يحتوي على الفلورايد وإجراء فحوصات منتظمة مع طبيب الأسنان يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة أسنانك. ومع ذلك ، هناك بعض الأطعمة التي يمكن أن تلحق الضرر بأسنانك. في الواقع ، يشرح الجسم الصحي: "النظام الغذائي والتدخين وشرب الكحول لها أيضًا تأثير على صحة الأسنان".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

بعد سقوطها ومصرع 132 راكباً.. هذا ما حدث للطائرة الصينية المنكوبة قبل لحظات من اصطدامها بالأرض

إذا لاحظت هذه العلامة على قدميك عند رفعها فهي دليل على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بشكل خطير.. اتصل بالطبيب فورًا

بالصور.. شاهد الزوجة الفاتنة لأغنى رجل في أوكرانيا تحاول تهريب ملايين الدولارات في حقائب إلى أوروبا!

وداعاً لفقر الدم والتعب والإرهاق .. 6 أطعمة غنية بفيتامين ( B12 ) تنهي معاناتك !

نقص فيتامين " د " يؤدي إلى تشوهات العظام وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وتضخم البطين الأيسر.. إليك علامة في اليدين تدل على نقص هذا الفيتامين الهام

معجزة ربانية .. زيت الزيتون يقلل الوفيات الناجمة عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وفوائد مذهلة لا تخطر على بال

رغم العقوبات.. بوتين يتحدى الغرب ويوجه صفعة مدوية للدولار الأمريكي واليورو الأوروبي

مشروب القرنفل يُنشط عمل البنكرياس ويحفز إفراز الأنسولين ويخفض سكر الدم المفاجئ ويقضي على الكولسترول الضار بالجسم (طريقة التحضير)

10 معلومات لا تعرفها عن الفنان سمير غانم رمز الكوميديا في مصر والعالم العربي.. رقم 7 ستصدمك

الملك سلمان يوافق على انضمام السعودية لـ”تحالف المحيط الهادئ”.. وإليك التعريف بالتحالف وأعضائه

عشبة سحرية تنظم وظائف المخ والأعصاب وضغط الدم وتقوي الجهاز المناعي

وقالت مؤسسة صحة الفم: "يستغرق الأمر ما يصل إلى ساعة حتى يقوم فمك بإلغاء الحمض الناتج عن تناول السكر وشربه.

"خلال هذا الوقت تتعرض أسنانك للهجوم من هذا الحمض. لذلك من المهم الحد من عدد الهجمات من خلال تناول الأطعمة والمشروبات السكرية فقط في أوقات الوجبات ".

تقول الجمعية الأمريكية لطب الأسنان (ADA): "إن فمك وأسنانك ولثتك أكثر من مجرد أدوات للأكل. إنها ضرورية للمضغ والبلع - الخطوات الأولى في عملية الهضم.

"فمك هو نقطة التلامس الأولية لجسمك مع العناصر الغذائية التي تستهلكها. لذا فإن ما تضعه في فمك لا يؤثر على صحتك العامة فحسب ، بل يؤثر أيضًا على صحة أسنانك ولثتك. في الواقع ، إذا كانت تغذيتك سيئة ، فإن العلامات الأولى غالبًا ما تظهر في فمك ".

يقول Long Grove Dental Studio أن الفاكهة التي يمكن أن تقلل من ظهور تلطيخ الأسنان هي الأناناس.

تقول المنظمة: "الأناناس مليء بشكل طبيعي بالبروميلين - وهو عامل طبيعي مضاد للالتهابات ومنظف.

"هذه الأشياء جيدة في التنظيف حيث وجدت دراسة حديثة أجرتها المجلة الدولية لصحة الأسنان أنها يمكن أن تزيل بقع الأسنان بأمان وفعالية."

هدفت إحدى الدراسات إلى تقييم تغير اللون في المينا البشرية المبيضة بثلاثة تركيزات مختلفة من بيروكسيد الهيدروجين ، والتي تحتوي على مستخلص الأناناس كمادة مضافة في توقيتين مختلفين ، باستخدام مقياس الطيف الضوئي الانعكاسي.

وجدت أن إضافة مستخلص الأناناس إلى بيروكسيد الهيدروجين أدى إلى تبيض فعال.

تنص ADA على صحة الأسنان ، فمن المستحسن أن يحد الأشخاص من الأكل والشرب بين الوجبات.

تقول المنظمة: "بالطبع يجب أحيانًا تناول الطعام بين الوجبات. لسوء الحظ ، يختار معظم الناس أطعمة مثل الحلويات ورقائق البطاطس للوجبات الخفيفة. الأطعمة التي تضر الأسنان عن طريق تعزيز تسوس الأسنان.

"إذا كنت تتناول وجبة خفيفة ، فاجعلها خيارًا مغذيًا - مثل الجبن أو الزبادي أو الفواكه أو الخضار أو المكسرات - لصحتك العامة وصحة أسنانك."

وقالت مؤسسة صحة الفم: "تسوس الأسنان يمكن أن يكون مؤلمًا ويؤدي إلى حشوات أو تيجان أو ترصيع.

"إذا لم يتم علاج تسوس الأسنان ، يمكن أن يصاب عصب السن بالعدوى ويموت مسبباً خراجاً."

وتقول المنظمة: "عندما تأكل أطعمة تحتوي على السكريات والنشويات ، فإن البكتيريا الموجودة في البلاك تنتج الأحماض التي تهاجم مينا الأسنان.

"إن لزوجة البلاك تحافظ على هذه الأحماض على اتصال بأسنانك. بعد هجوم الحمض المستمر ، ينكسر مينا الأسنان مكونًا ثقبًا أو تجويفًا ".

تقول أن الكثير من الناس يعتقدون أن ارتفاع مستوى السكر في نظامك الغذائي هو الذي يسبب التسوس ، "لكن هذا ليس صحيحًا".

تشرح المنظمة أن عدد المرات التي تحتوي على السكر في نظامك الغذائي ، وليس الكمية ، هو الذي يسبب المشاكل.

تقول ADA: "فمك ، وأسنانك ، ولثتك أكثر من مجرد أدوات للأكل. إنها ضرورية للمضغ والبلع - الخطوات الأولى في عملية الهضم.

"فمك هو نقطة التلامس الأولية لجسمك مع العناصر الغذائية التي تستهلكها. لذا فإن ما تضعه في فمك لا يؤثر على صحتك العامة فحسب ، بل يؤثر أيضًا على صحة أسنانك ولثتك. في الواقع ، إذا كانت تغذيتك سيئة ، فإن العلامات الأولى غالبًا ما تظهر في فمك ".