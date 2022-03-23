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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشفت بيانات مسار رحلة الطائرة الصينية المنكوبة من طراز بوينغ 737، التابعة لشركة "تشاينا إيسترن إيرلاينز" التي تحطمت الاثنين الماضي، أنها كانت تسير بسرعة تقترب من سرعة الصوت في اللحظات التي سبقت اصطدامها.

وأوضح موقع تتبع الطائرات Flightradar24 أن الطائرة كانت تحلق بسرعة تزيد على 640 ميلا (966 كيلومترا) في الساعة، وربما تجاوزت في بعض الأحيان 700 ميل في الساعة، وفقًا لما ذكرته "بلومبرغ".

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بعد سقوطها ومصرع 132 راكباً.. هذا ما حدث للطائرة الصينية المنكوبة قبل لحظات من اصطدامها بالأرض

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وذكر مركز مراقبة الحركة الجوية، أن الطائرة وهي من طراز بوينغ 737 وتعمل منذ 7 سنوات، سقطت فجأة من ارتفاع أكثر من 8 آلاف متر يوم الاثنين، دون أن ينجو منها أحد.

وكانت طائرة مدنية صينية، من نوع "بوينغ 737"، تحطمت وكان على متنها 133 شخصًا، تابعة لشركة "إيسترن تشاينا أيرلاينز"، في مقاطعة غوانشي جنوبي غرب الصين بالقرب من مدينة ووتشو.