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صنعاء - ميسرا اسماعيل - غالبًا ما ينزلق ارتفاع الكوليسترول تحت الرادار لأنه يتميز بغياب الأعراض. ومع ذلك ، يمكن أن تشير علامة التحذير عند رفع قدمك إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم مما يقيد تدفق الدم إلى ساقيك.

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يعني وجود الكثير من الكوليسترول في الدم. الكوليسترول مادة شمعية ينتجها الكبد بشكل طبيعي. على الرغم من أن الجسم يحتاج إلى الكوليسترول ليعمل ، إلا أن مستويات الكوليسترول المرتفعة يمكن أن تتراكم في الشرايين وتحد من وصول الدم إلى الأطراف. عندما يحدث هذا في الساقين ، يُعرف باسم مرض الشرايين المحيطية (PAD).

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إذا لاحظت هذه العلامة على قدميك عند رفعها فهي دليل على ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار بشكل خطير.. اتصل بالطبيب فورًا

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يمكن أن تؤدي مضاعفات ارتفاع مستويات الكوليسترول باستمرار إلى ظهور علامات تحذير حادة ، يمكن الشعور بالعديد منها في القدمين.

وفقًا لمركز طب الأوعية الدموية (CVM) ، يمكن أن يكون الألم في القدمين علامة منبهة على مرض الشرايين المحيطية.

هذا الألم "يزداد سوءًا عادةً مع رفع الأطراف ويتحسن مع خفض أو تدلي الطرف لأن الجاذبية تساعد على وصول الدم إلى المناطق المصابة من الذراع أو الساق" ، كما يوضح CVM.



"إذا كنت تعاني من أعراض الألم مع ارتفاع طرف ، أو تغير اللون ، أو البرودة الشديدة ، أو القروح المفتوحة ، أو الألم عند المشي ، فيجب إجراء تقييم من قبل الطبيب على الفور" ، كما ينصح الجسم الصحي.

تشمل العلامات الأخرى لمرض الشرايين المحيطية ما يلي:

ألم الأرداف أو الفخذ أو ربلة الساق مع المجهود (العرج)

لا توجد أعراض - يتم تشخيصها عن طريق اختبار ABI (مؤشر الكاحل-العضد) غير الطبيعي

الضعف الجنسي لدى الرجال.

الحصول على اختبار

لدرء خطر الإصابة باعتلال الشرايين المحيطية والمضاعفات الأخرى المرتبطة بالكوليسترول ، تحتاج إلى إجراء اختبار للكشف عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

يمكنك فقط معرفة ما إذا كان لديك من خلال فحص الدم.

"قد يقترح طبيبك إجراء اختبار إذا كانوا يعتقدون أن مستوى الكوليسترول لديك يمكن أن يكون مرتفعًا" ، تشرح NHS .

"قد يكون هذا بسبب عمرك أو وزنك أو حالة أخرى لديك (مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري)."

هناك طريقتان لاختبار ارتفاع الكوليسترول في الدم:

سحب الدم من ذراعك

اختبار وخز الإصبع.

ماذا حدث بعد ذلك

إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول ، فسوف يتحدث معك الطبيب أو الممرضة حول كيفية خفضه. قد يشمل ذلك أشياء مثل تغيير نظامك الغذائي.

هناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي ، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضًا.

النهج الأساسي هو تقليل الدهون المشبعة واستبدال بعضها بالدهون غير المشبعة ، وفقًا لجمعية الكوليسترول الخيرية القلب في المملكة المتحدة.

توجد الدهون المشبعة في العديد من الأطعمة ، سواء كانت حلوة أو مالحة. يأتي معظمهم من مصادر حيوانية ، بما في ذلك اللحوم ومنتجات الألبان.

بدلاً من ذلك ، يجب عليك اختيار الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة ، بما في ذلك الزيوت النباتية والأفوكادو والمكسرات والبذور ، كما تنصح Heart UK.

تشير الجمعية الخيرية إلى أن "الأسماك الزيتية مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة ، وتحديداً نوع يسمى دهون أوميغا 3".

وفقًا لـ NHS ، يجب أن تهدف أيضًا إلى ممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة (2.5 ساعة) من التمارين أسبوعيًا لخفض نسبة الكوليسترول المرتفعة.



تتضمن بعض الأشياء الجيدة التي يجب تجربتها عند البدء ما يلي:

المشي - حاول المشي بسرعة كافية حتى يبدأ قلبك في النبض بشكل أسرع

سباحة

ركوب الدراجات.

جرب بعض التمارين المختلفة للعثور على شيء تحب القيام به.

كما تشير NHS ، من المرجح أن تستمر في فعل ذلك إذا كنت تستمتع به.