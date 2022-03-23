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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف موقع “Prevention”، عن أن خلايا الجسم تحتاج إلى فيتامين ب 12 حتى تعمل، وهناك الكثير من الأطعمة التى تحتوى على فيتامين ب 12، باعتباره عنصرًا غذائيًا مهمًا لتكوين خلايا الدم الحمراء، وخلق الحمض النووي، وصحة الأعصاب، والمساعدة على الحرق، يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى التعب، وفقر الدم، واضطراب فى المزاج، وتلف الأعصاب، ومشاكل معوية.

وقال الموقع، إن النباتيين هم الأكثر عرضة لحدوث خلل فى أجسامهم نتيجة لعدم تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ب12 ، لأن الكثير من الأطعمة الغنية به ليست نباتية.

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وداعاً لفقر الدم والتعب والإرهاق .. 6 أطعمة غنية بفيتامين ( B12 ) تنهي معاناتك !

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يقدم الموقع أهم الأغذية المحتوية على فيتامين ب12 تعرف عليها..

أولاً: السلمون الأحمر فقط 3 أوقية من سمك السلمون الأحمر يوفر القيمة اليومية لـB12، بمقدرًا الضعف، تقول ماريسا مور، أخصائية التغذية المسجلة في أطلنطا، جورجيا: “فيلية سمك السلمون البارد على خضار السلطة لتناول غداء سريع.

2. المحار يعد المحار خيارًا سهلاً للحصول على القيمة اليومية الكاملة لـ” B12 “في وجبة واحدة، حاول اضافة الثوم، والأعشاب الطازجة أو وضعها على المكرونة.

3. الكبدة البقرى كبد البقر مرتفع للغاية في B12، الكبد والبصل هو طبق كلاسيكي قد يخفي نكهة الكبد قليلاً.

4.الحليب سوف يساعدك حليب البقر في الوصول إلى احتياجاتك من B12 لهذا اليوم، اسكبه على قهوتك، او ضعه على بعض الأكلات الوصفات،او تناول كوبا من الحليب البارد.

5 الحبوب وعاء من رقائق الحبوب للحصول على حل سريع لفيتامين B12، ابحث عن الحبوب المدعمة بالفيتامين، ضاعف من خلال وضعها مع حليب البقر للحصول على جرعة مضاعفة.

6.سلطة التونة إن العلبة المتواضعة من سمك التونا الخفيف هي وسيلة رخيصة منخفضة السعرات الحرارية، للوصول إلى احتياجاتك من B12 لهذا اليوم، حيث إن 3 أوقية فقط توفر 100% من القيمة اليومية، خالي من المايونيز، اخلط الفلفل الأحمر، والبصل، والأعشاب، وقليل من زيت الزيتون، ثم ضعه على سلطة التونة.

المصدرر: اليوم السااابع