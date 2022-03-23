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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يؤدي نقص فيتامين د، إلى فرط نشاط جارات الدرق الثانوي الذي يسبب زيادة في فقدان العظام، وهشاشة العظام، وزيادة مخاطر الكسور، بالإضافة إلى ذلك ارتفاعات معتدلة من الهرمونات الدرقية التي قد تعزيز مقاومة الأنسولين وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وتضخم البطين الأيسر.

ويعتبر فيتامين د ضروري لجهاز المناعة ، مع الدراسات الحديثة التي تسلط الضوء على الدور الذي يلعبه في الدفاع ضد العدوى الأولية بالفيروسات. ومع ذلك ، فإن مستويات الفيتامين منخفضة بشكل استثنائي في البالغين في المملكة المتحدة. قد تشير علامة واحدة في اليدين والقدمين إلى أنك ناقص.

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نقص فيتامين " د " يؤدي إلى تشوهات العظام وزيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم وتضخم البطين الأيسر.. إليك علامة في اليدين تدل على نقص هذا الفيتامين الهام

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فيتامين د مركب قابل للذوبان في الدهون ينتج في الجسم من خلال تأثير أشعة الشمس. قد يؤدي عدم الوصول إلى الكمية المطلوبة إلى إضعاف الدفاعات المناعية ، ولكن إذا تركت المستويات المنخفضة دون علاج ، فقد ينشأ عدم الراحة أيضًا. قد يشير إحساس واحد في اليدين والقدمين إلى نقص كامن .

كشفت الأرقام الصادرة في وقت سابق من هذا العام أن حوالي 30 في المائة إلى 40 في المائة من سكان المملكة المتحدة يعانون من نقص حاد في فيتامين د.

يُعتقد أن المستويات تراجعت بشدة بعد أن حصر البريطانيون منازلهم أثناء الإغلاق.

يمكن أن يتسبب نقص فيتامين (د) في الإصابة بالدبابيس والإبر ، والمعروف أيضًا باسم التنميل.



تصف الحالة إحساسًا غير طبيعي بالحرق أو الوخز في الذراعين أو اليدين أو الساقين أو القدمين.

يرتبط نقص فيتامين د أيضًا بالأعداد وفقدان الإحساس والألم في الذراعين والقدمين.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية NHS: "نقص فيتامين د يمكن أن يؤدي إلى تشوهات العظام مثل الكساح عند الأطفال ، وآلام العظام الناجمة عن حالة تسمى لين العظام عند البالغين".

علاوة على ذلك ، يساعد فيتامين د الجسم على امتصاص الكمية المناسبة من الفوسفات والكالسيوم ، وكلاهما مهم لبناء العظام وإصلاحها.

قال ستيف جونز ، الأستاذ الفخري لعلم الوراثة البشرية في جامعة كوليدج لندن (UCL) ، لصحيفة The Times: "[فيتامين د] فريد من نوعه من جميع الفيتامينات الأخرى ، التي تملأ فجوة في بعض المسارات في الجسم ، وتشارك في التفاعلات الكيميائية الحيوية.

يتحكم فيتامين (د) في العديد من وظائف الجسم: من الرئتين إلى القلب إلى الدماغ ، ستجد فيتامين (د) يعمل بجد. "

مصادر فيتامين د

مع ارتفاع مخاطر الإصابة بالأنفلونزا خلال فصل الشتاء ، أصبح الحفاظ على نظام المناعة في الجسم في حالة جيدة أكثر أهمية من أي وقت مضى.

عادة ما ينتج الناس ما يكفي من فيتامين (د) خلال فصل الصيف من خلال التعرض لأشعة الشمس.

ومع ذلك ، في فصل الشتاء ، يجب أن يأتي فيتامين (د) من الطعام ، وقد يكون من الصعب تناول الكمية الموصى بها.

توضح هيئة الخدمات الصحية الوطنية "من أواخر مارس / أوائل أبريل حتى نهاية سبتمبر ، يجب أن يكون معظم الناس قادرين على إنتاج كل فيتامين د الذي يحتاجونه من ضوء الشمس".

"ولكن من أكتوبر وأوائل مارس ، لا نصنع ما يكفي من فيتامين د من ضوء الشمس."

خلال أشهر الشتاء ، يمكن للأفراد الحصول على فيتامين د من الأسماك الزيتية واللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض والأطعمة المدعمة.

ويضيف الجسم الصحي: "في المملكة المتحدة ، لا يُعد حليب البقر عمومًا مصدرًا جيدًا لفيتامين (د) لأنه غير محصن ، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى".

يتم وصف المكملات الغذائية أحيانًا لمن يعانون من نقص.

ومع ذلك ، فإن الإفراط في تناول مكملات فيتامين د يمكن أن يكون ضارًا ويجب تجنبه.

في العام الماضي ، حثت الهيئات الصحية عامة الناس على زيادة مستويات فيتامين د لديهم.

في الواقع ، تمت التوصية العام الماضي بمكملات فيتامين (د) لتقوية الدفاعات المناعية ضد فيروس كورونا خلال فصل الشتاء.