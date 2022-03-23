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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أظهرت دراسة أن استهلاك نصف ملعقة كبيرة من "الذهب السائل" في اليوم يرتبط بانخفاض خطر الوفاة من أمراض السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية.

يعتبر زيت الزيتون أحد الركائز الأساسية لنظام البحر الأبيض المتوسط ​​الغذائي وفن الطهي الإسباني . كما أنها تلعب دورًا رئيسيًا في قطاع الأغذية الزراعية ، حيث تحتل إسبانيا المرتبة الأولى عالميًا في إنتاج وتصدير زيت الزيتون بنسبة 45٪ من الإنتاج العالمي ، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية .

تشير دراسة حديثة نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب (JACC) إلى أن استهلاك زيت الزيتون قد يكون مرتبطًا بانخفاض مخاطر الوفيات المرتبطة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية. في هذا العمل ، تم تحليل معدل الوفيات بين أكثر من 60.000 امرأة و 30.000 رجل في الفترة 1990-2018 ، مع مراقبة عاداتهم الغذائية بشكل دوري. يسلط المؤلفون الضوء على أنه من بين جميع الذين ماتوا في فترة ما يقرب من 30 عامًا ، كان أولئك الذين استهلكوا معظم زيت الزيتون (أكثر من نصف ملعقة طعام يوميًا) لديهم معدلات وفيات أقل. على وجه التحديد ، في حالات أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي والأمراض التنكسية العصبية ، كان معدل الوفيات أقل بنسبة 19٪ و 17٪ و 18٪ و 29٪ على التوالي.

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معجزة ربانية .. زيت الزيتون يقلل الوفيات الناجمة عن السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وفوائد مذهلة لا تخطر على بال

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في تحليلات الاستبدال ، وجد المؤلفون - الذين أوضحوا أنه لا يمكن اعتبار أنه ثبت علميًا أن هناك علاقة سببية مباشرة بين استهلاك الزيت وانخفاض معدل الوفيات ، نظرًا لأن العوامل الأخرى التي لم يتم أخذها في الاعتبار قد تتفق - وجدوا أن تغيير المدخول اليومي 10 جرامات من السمن النباتي أو الزبدة أو المايونيز أو الدهن الحيواني لما يعادله في زيت الزيتون ، لوحظ انخفاض إجمالي بنسبة تتراوح بين 8 و 34٪ ونفوق نوعي.

قد لا تبدو هذه النتائج مفاجئة في ثقافتنا المتوسطية ، لأن الخصائص المفيدة لزيت الزيتون معروفة منذ العصور القديمة ، لدرجة أن الطبيب والكاتب والشاعر الفرنسي جورج دوهاميل صرح حتى أن "البحر الأبيض المتوسط ​​ينتهي حيث تغادر شجرة الزيتون لتنمو ".

1. يعتبر زيت الزيتون الصافي أكثر أنواع الزيتون وفرة في إسبانيا والعالم ، حيث تبلغ مساحة إنتاجه حوالي 900000 هكتار. زيتها ذو قيمة عالية لاستقراره العالي ، أي مقاومته للأكسدة ، مما يعني أنه يمكنه تحمل درجات الحرارة المرتفعة في المطبخ وهو مثالي لحفظ الطعام النيء أو المطبوخ.

OKSalud يتحدث مع المدير التجاري في Palacio de los Olivos ، في Ciudad Real ، ماريا م. .، حكة خفيفة ومرارة. "رائحته الأصلية ونكهة الفواكه الرائعة والنكهة العشبية ستحسن جميع أطباقك ،" يوصي الخبير.

2. من الأصناف الأندلسية العظيمة زيتون البيكودا ، مع وجود مهم في مقاطعات قرطبة وغرناطة وملقة وجيان. يأخذ اسمه من الحلمة الواضحة التي تشكل نهاية الثمرة. يتم الحصول على زيوت عطرية للغاية من هذا الصنف. يتميز بنكهة الفواكه الخضراء مع نفحات التفاح الأخضر وأوراق الزيتون.

على وجه التحديد ، تجمع ماركة El Empiedro التجارية من Cordovan بين هذا التنوع مع hojiblanca ، وهو نموذجي من الأندلس الغربية ، مما يعطي زيتًا يتميز بنكهته ورائحته من العشب الطازج والخرشوف والنباتات العطرية ، وطعمه الحلو والمرارة الخفيفة. حكة نهائية موضعية للغاية في الفم. «الثمار الكثيفة للزيتون الأخضر ، مع أوراق الأوراق والأعشاب العطرية والفواكه الأخرى مثل الحمضيات والطماطم والتفاح والموز واللوز الأخضر. على الحنك ، يكون حلوًا في البداية ، مع مرارة وتوابل ملحوظة بشكل واضح. متوازنة للغاية وغنية للغاية في الفروق الدقيقة "، يسلطون الضوء.

3. بالنسبة لأولئك الذين يتمتعون بالنكهات الأكثر اعتدالًا ، فإن مجموعة Arbequina المميزة لكاتالونيا وألتو أراغون تنتج زيتًا حلوًا وسلسًا للغاية مع أي نكهات لاذعة أو حارة.

يحتوي زيت الزيتون على رائحة فاكهية من الزيتون والتفاح والموز واللوز. يعتبر الزيت من Finca La Torre - مع 40700 شجرة ، بعضها يزيد عمره عن 150 عامًا - مثالًا جيدًا على ذلك ، على الرغم من أنه بالإضافة إلى Arbequina ، يحتوي على ثلاثة أنواع أخرى من الزيتون: Cornicabra و Hojiblanca و Picuda.

4. من جانبها ، يتم استطالة زيتون كورنيكابرا على شكل قرن ومنه يأتي زيت أصفر ذهبي مع انعكاسات مخضرة طفيفة ، فاكهي ، مع توازن ملحوظ بين حلاوة عند المدخل ومرارة الأوراق الخضراء والتوابل متوسطة الكثافة وبملمس سائل ومخمل.

زيت الحصاد المبكر من Bleriot هو مثال واضح على أنه يحتوي على جميع سمات زيت الشباب البكر الممتاز ، مع رائحة قوية على الأنف ، وانتعاش على الحنك ومذاق لطيف ، مع توازن مثالي بين المر والتوابل. زيت بكر ممتاز متوازن مستخرج من الزيتون الأخضر ، في veraison ، قبل أن يتحول من الأخضر إلى الأرجواني. "وبالتالي ، يبرز الزيتون لنكهته ورائحته الشديدة ، وله محصول منخفض من الأوليك ، ولكنه يحتوي على نسبة عالية من مادة البوليفينول ، مما يعني أنه يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الطبيعية" ، يسلط الضوء على المنتجين في Campo de Criptana (Ciudad) Real) ، عائلة Delgado Paris ، التي أسست الشركة في عام 1942.

5. هناك أيضًا زيوت تمزج أنواعًا مختلفة من الزيتون للحصول على نكهة خاصة ، كما هو الحال مع زيت الزيتون البكر الممتاز Marqués de Valdueza (EVOO) الذي نغلق به هذه القطعة الصحفية مع الكثير من التاريخ.

يقع منزل ألفاريز دي توليدو وراء هذه "الذهب السائل" النفيسة. في تصريحات لـ OKSalud ، أشاد الشخص المسؤول عن العلامة التجارية ، Fadrique Álvarez de Toledo ، بحصاد 2021/22 لـ EVOO Marqués de Valdueza coupage ووصفها بأنها "ممتازة". "لقد تمكنا من الحصول على أفضل ما في كل نوع من أنواع الزيتون الأربعة التي ننتجها في بستان الزيتون ، وقد أدت نتيجة تجميعها إلى ظهور زيت زيتون بكر ممتاز ذو أنف عميق بألوان خضراء مع نغمات اللوز. "، يروي.

يتابع التذوق ، محدّدًا زيته: "برائحة الفواكه ، تبرز رائحة التفاح والكمثرى والموز الأخضر ، ممزوجة بشكل مثالي في زيتون بأقصى قدر من الامتلاء مما يفسح المجال لنغمات من العشب المقطوع حديثًا". «يقدم على الحنك نعومة خفية ومخملية ، ومرارة خفيفة مقرونة بقليل من البهارات الشديدة. هذا الثلاثي هو عطر من زيت نظيف ومبدع مع روائح الربيع الرائعة التي تفاجئ مع كل ذوق. هم النباتات العطرية ، المكنسة ونبات الطماطم ، السجلات الرئيسية التي تترك بصماتها الصغيرة على النكهة. مظهره الأنيق والمُعبِّر ، هو نتيجة تعقيده للرائحة المندمجة التي لا لبس فيها للأصناف التي نشأته. في المرحلة المرئية ، يظهر اللون الأخضر مع نغمة ضوئية واضحة وشفافة "، يختتم.

خصائص زيت الزيتون

حمض الأوليك هو أهم مكوناته ، وهو المادة المسؤولة عن عدم ملامسته. هناك العديد من القوى المنسوبة إلى حمض الأوليك. يتعلق أحد أكثر الأمور بروزًا بالعناية بجهاز القلب والأوعية الدموية وسلامته ، لأنه يقلل من مستويات الدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، تنظم هذه المادة وظيفة الجهاز الكبدي مع تقوية الأنسجة والمفاصل.

زيت الزيتون غني أيضًا بالأوليوكانثال ، مما يمنحه تلك اللمسة الحارة. له خصائص ممتازة كمضاد للأكسدة ومضاد للالتهابات. بفضل خصائصه المضادة للأكسدة ، يحارب الأوليوكانثال عمل الجذور الحرة ، مما يؤخر الشيخوخة المبكرة للجلد والخلايا.

أخيرًا ، يعتبر زيت الزيتون مصدرًا ممتازًا لفيتامين هـ ، وهو عنصر غذائي مهم جدًا للجسم ليعمل بشكل صحيح. يوجد فيتامين هـ في عدد كبير من الزيوت النباتية ويلعب دورًا رائدًا في إعادة بناء الخلايا. على المدى الطويل ، يعمل على تحسين الدورة الدموية ، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي ويساعد في نمو الشعر والأظافر.

هل يمكنك الطبخ مع أي مجموعة متنوعة؟

نعم ، يمكننا استخدام الأنواع المختلفة بالتبادل. "الشيء المثالي هو اللعب بالنكهات وتجربة نفس الطبق مع أصناف مختلفة حتى نجد التركيبة التي ترضينا أكثر ،" يشير زيت الزيتون من إسبانيا.

"هنا لا توجد قاعدة صارمة لأنها تعتمد على طعم كل عشاء. سيكون هناك من يفضلون تزيين السلطة بزيت الزيتون البكر الممتاز مع روائح ونكهات أكثر دقة ، مثل تلك التي تقدمها تشكيلة Arbequina ، أو أولئك الذين يفضلون إضفاء لمسة مرارة وحارة من زيتون Picual البكر الممتاز النفط "، استنتجوا.