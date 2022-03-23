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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ولد الفنان المصري سمير غانم في منطقة عرب الأطاولة، في مدينة أسيوط بمنطقة صعيد مصر في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1937.

والفنان سمير هو ابن اللواء يوسف غانم ووالدته تدعى فتحية محمود حلمي وتملك شقيقين من الذكور هما سيد وحسام ومن الإناث سمية وسوسن.

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10 معلومات لا تعرفها عن الفنان سمير غانم رمز الكوميديا في مصر والعالم العربي.. رقم 7 ستصدمك

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دخل الفنان المصري إلى كلية الشرطة لكنها تركها بعد استنفاذه لكل سنوات الرسوب حيث تخرج بعدها من كلية الزارعة في الإسكندرية بعد نقل دراسته.

انضمّ الممثل المصري للفرقة الفنية المصرية حيث حيث قام بتقديم بعض العروض الغنائية على مسرح الجامعة وبعد تفككها شكل فرقة أخرى.

منصة “تريند” ترصد أهم 10 معلومات عن سمير غانم:

1-شارك الفنان المصري بدور سميع اللميع في مسرحية “الأستاذ مزيكا” حيث تابع سمير غانم أعماله على صعيد المسرح عام 1978.



سمير غانم ودلال عبد العزيز

2-شارك الفنان المصري مع الفنانين سعيد صالح ويونس شلبي في بطولة فلم الجريمة الكوميدي المصري “الاغبياء الثلاثة”.

3-كان الفنان المصري يتمتع بشهرة كبيرة في العالم العربي حيث أن للمسلسلات التي يشارك فيها بدور البطولة أو كضيف شرف تحقق نسبة مشاهدات عالية.

4-تزوج الفنان الراحل من فتاة صومالية كانت من إحدى معجباته وحدث حصل الطلاق بين الطرفين بعد عام من الزواج.

معلومات عن نجم الكوميديا المصري

5- كما أدى الفنان المصري دوراً صوتياً في مسلسل الرسوم المتحركة “عائلة أستاذ أمين” إلى جانب زوجته وابنتيه عام 2005.

6-عام 1984 تزوج سمير غانم من الفنانة دلال عبد العزيز وانجبت له ابنتان وهما دنيا وأمل الملقبة بإيمي واللتين قررتا السيرَ على طريق الفن.

7-كشف غانم في إحدى مقابلاته عن خيانته لزوجته دلال عبد العزيز أثناء فترة الخطوبة مؤكداً أن دلال هي من طلبت الزواج منه.

8-قدم الفنان المصري غانم كثير من الأغاني في الأفلام والمسلسلات حيث غنى في فلم “استقالة جابر” ومسلسل “الكابتن جوده”.



سمير غانم

9- كما قدم الفنان المصري العديد من البرامج منها -نقطة انتهى وبرنامج ساعة مع كما دخلت بعض أفلامه مثل “خلي بالك من زوزو” و”المذنبون” في قائمة أفضل 100 فلم في تاريخ السينما المصرية.

10-توفّي الفنان المصري سمير غانم في شهر مايو عام 2021 في مستشفى بالعاصمة المصرية القاهرة عن عمر ناهز 84 عاماً بعد إصابته بفيروس كورونا.