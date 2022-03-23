نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الملك سلمان يوافق على انضمام السعودية لـ”تحالف المحيط الهادئ”.. وإليك التعريف بالتحالف وأعضائه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، وافق مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، على الانضمام إلى “تحالف المحيط الهادئ” (الباسيفيك)، كعضو مراقب.

ما هو تحالف الباسيفيك؟

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

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وتحالف (الباسيفيك) هو كتلة تجارية في قارة أمريكا اللاتينية، شكّلته المكسيك وبيرو وكولومبيا وشيلي، وهي دول يحدها جميعًا المحيط الهادئ.

ما هو هدف هذا التحالف؟

بشكل رئيسي يهدف (الباسيفيك) إلى تحسين التكامل الإقليمي وحركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال والأشخاص بين الدول الأعضاء في التحالف، والتي يمثل عدد سكانها مجتمعة بـ 230 مليون نسمة، كما يشكل اقتصادها بما يقارب الـ 35% من الناتج المحلي الإجمالي لقارة أمريكا اللاتينية.

متى تأسس هذا التحالف؟

بدأ تحالف الباسيفيك، في أبريل/نيسان 2011، عندما دعا رئيس بيرو آنذاك، آلا جارسيا، إلى عقد اجتماع مع رؤساء المكسيك وكولومبيا وشيلي، ومنه صدر إعلان “ليما”، والذي حمل نوايا تأسيس تحالف المحيط الهادئ، بهدف تعزيز التجارة الحرة، ونجح التحالف في إزالة 92% من الرسوم الجمركية على السلع المتداولة بين الأعضاء في 2016.

كم عدد الدول المشاركة في التحالف؟

بحلول عام 2017 انضمت 54 دولة مراقبة للتحالف، بينها عدة قوى اقتصادية عظمى مثل الصين، والولايات المتحدة، واليابان، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإندونيسيا.

يعتبر المحللون أن تحالف المحيط الهادئ، أداة لممارسة شكل من أشكال “تصنيف الأمم” المشترك لتشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز المكانة الدولية للدول الأعضاء.