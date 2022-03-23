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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف المحامي الدكتور عبدالعزيز العجلان، قصة امرأة هددت زوجها بالخروج من المنزل عارية تمامًا حال عدم تطليقها. مشيرا إلى أن الزوج طلقها الطلقة الثالثة.

وفيما يتعلق بمسألة وقوع الطلاق من عدمه بسبب تهديد الزوجة، أوضح العجلان أن حكم القاضي جاء كالتالي: "بما أنه دفع بالإكراه، وذكر الزوج أنه مكروه، وأن الإكراه الذي تعرض له هو خروج المدعية من البيت عارية، وهذا الإكراه لا تنطبق عليه شروط الإكراه التي ذكرها الفقهاء لكل ما تقدم، فقد ثبت لدي طلاق الزوج لزوجته الطلقة الثالثة".

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امرأة تهدد زوجها بالخروج من المنزل "عارية تماما" حال عدم تطليقها.. والمفاجأة في حكم القاضي

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كما تضمن الحكم: "حكمت وأفهمتها أنها قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا تحل له إلا بعد أن ينكحها زوج آخر نكاح رغبة لا تحليل، وأن عليها العدة الشرعية حسب حالها، وألا تتزوج إلا بعد اكتساب الحكم القطعية".

واختتم: "بعرض الحكم على المدعية قررت القناعة به، وسنبعث نسخة من صك الحكم إلى المدعى عليه لتقديم اعتراضه خلال 30 يوماً من تاريخ استلامه، فإذا مضت المدة ولم يتقدم باعتراضه سقط حقه في الاعتراض واكتسب الحكم القطعية".