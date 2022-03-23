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صنعاء - ميسرا اسماعيل - من الحقائق المعروفة أن النظام الغذائي الصحي يمكن أن يغير حياتك ، ولهذا السبب قمنا بإدراج جميع الأطعمة الخارقة التي يمكن أن تحافظ بسهولة على صحة قلبك. لحسن الحظ ، ليس من المستحيل منع الحالات المخيفة ، مثل مرض السكري وارتفاع الكوليسترول ، إذا بدأت مبكرًا بما فيه الكفاية. مع بعض التعديلات البسيطة واللذيذة في نظامك الغذائي ، يمكنك أن تطمئن إلى أن قلبك يعتني به. على الرغم من أن أياً من هذه لا يشفي من أي شيء على وجه التحديد ، ولا يمكن أن يساعد إلا عند دمجه في نمط حياة صحي ، فإليك الأطعمة الخارقة البطولية التي سيقدرها قلبك بالتأكيد!

البرتقال

فيتامين ج

فيتامين ب

البوتاسيوم

البرتقال أكثر بكثير من مجرد وجبة خفيفة منعشة. يحتوي هذا الطعام الفائق على مصدر غني من العناصر الغذائية القوية التي يمكن أن تقلل من الدم بشكل كبير ، وتمنع قصور القلب ، بل وتساعد في امتصاص الكوليسترول من الأطعمة الأخرى. نعلم جميعًا أن البرتقال يمكن أن يصنع العجائب لجهاز المناعة لدينا وهو معروف جيدًا بمكافحة نزلات البرد والإنفلونزا ، على الرغم من أن مصدرًا قويًا لفيتامين C والبوتاسيوم والبكتين قادر على تعزيز صحة القلب المثلى.

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أطعمة خارقة تمنع انسداد الشرايين وتحميك من النوبات القلبية وقصور القلب وتحافظ على الأوعية الدموية

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كرنب

فيتامين أ

، فيتامين ب 12 ،

فيتامين سي

يمكن استخدام هذا الشكل الغريب من الملفوف لتحضير سلطة منحلة أو يمكن استخدامه لصنع عصير صحي في نهاية المطاف! يحتوي Kale على مصدر مفيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في تعزيز صحتك العامة ، وبشكل أكثر تحديدًا ، منع أمراض القلب مع تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يجب أن تكون هذه الأطعمة المورقة الرائعة جزءًا من النظام الغذائي للجميع.

قد يُنظر إلى Kale على أنها خضروات "فاخرة" تمامًا ، ولكنها متاحة بسهولة وبأسعار معقولة أكثر مما تعتقد. خاصة إذا وجدت بائع خضار معقول.

ثوم

فيتامين سي

كالسيوم

صوديوم

يُعرف الثوم بقدرته على إبعاد مصاصي الدماء ، كما أنه مثالي لتعزيز صحة القلب. على الرغم من حقيقة أنه نكهة طعام رائعة ، إلا أن الثوم يمكنه أيضًا مكافحة انسداد الشرايين والحفاظ على الأوعية الدموية. يمكن أن تساعد إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

قد يُنظر إلى Kale على أنها خضروات "فاخرة" تمامًا ، ولكنها متاحة بسهولة وبأسعار معقولة أكثر مما تعتقد. خاصة إذا وجدت بائع خضار معقول.

ثوم

فيتامين سي

كالسيوم

صوديوم

يُعرف الثوم بقدرته على إبعاد مصاصي الدماء ، كما أنه مثالي لتعزيز صحة القلب. على الرغم من حقيقة أنه نكهة طعام رائعة ، إلا أن الثوم يمكنه أيضًا مكافحة انسداد الشرايين والحفاظ على الأوعية الدموية. يمكن أن تساعد إضافة الثوم إلى نظامك الغذائي في خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

لحسن الحظ ، يتناسب الثوم مع أي طبق أو وجبة تقريبًا ، ويمكن أن يجعل العديد من الوجبات العادية تنبض بالنكهة. كثير من الناس لا يستطيعون العيش بدون الثوم!

شوكولاتة

ألياف

الحديد

المغنيسيوم

خلافًا للاعتقاد السائد ، يمكن أن تكون الشوكولاتة صحية للغاية ، خاصةً للقلب! ومع ذلك ، فإن هذه الحقيقة الصحية تشير فقط إلى الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الكاكاو الخام. بينما يفضل تجنب شوكولاتة الحليب لأنها مليئة بالسكر والشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الكاكاو الخام تحتوي على مصدر غني بالفلافونويد. الفلافونويد هي مضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفض ضغط الدم بشكل مفيد وتحفز وظائف القلب الصحية. ومع ذلك ، ضع في اعتبارك أن معظم أنواع الشوكولاتة تحتوي على كميات عالية من السكر (حتى الخيارات المظلمة والصحية!) لذا مرة أخرى ، الاعتدال هو المفتاح هنا! لسوء الحظ ، لا يوجد دليل يشير إلى أن اتباع نظام غذائي من النبيذ الأحمر والشوكولاتة الداكنة من شأنه أن يوفر ضعف الفوائد لقلبك.

عدس

الكالسيوم

والحديد

فيتامين ب ، ج

قد لا يكون العدس هو المفضل لدى الجميع ، ولكن مع القليل من المعرفة ، يمكن للعدس أن يتذوق طعمًا رائعًا. على الرغم من أن العدس قد يبدو مملًا ، إلا أن الفوائد الصحية المرتبطة بهذا الطعام الخارق ليست سوى فوائد ويمكن أن تعزز طاقتك أيضًا! هذا لأنها مليئة بالبوتاسيوم وكمية كبيرة من الفيتامينات المفيدة. علاوة على ذلك ، يمكن أن يساعد العدس أيضًا في خفض ضغط الدم بشكل كبير مع دعم صحة القلب المثلى.

يمكن تحويل العدس إلى حساء لا يصدق ، وكاري ، ويمكن إضافته إلى العديد من الوجبات العادية للحصول على نكهة رائعة وتعزيز التغذية.

لوز

بروتين

فيتامين ب

فيتامين ج

تؤكد الدراسات أن إضافة هذه المكسرات اللذيذة إلى نظامك الغذائي يمكن أن يحسن الذاكرة ووظائف الدماغ بشكل كبير ويقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. إذا كان هذا لا يثير إعجابك ، فلن يحدث شيء! اللوز مليء بالعديد من العناصر الغذائية ويمكن أن يساعد تناول القليل من الوجبات الخفيفة على خفض الكوليسترول.

قد يكون اللوز إضافة لذيذة لأي كعكة أو آيس كريم ، لكن يجب أن تحاول تناولها نيئة أو بمفردها أو مقطعة إلى سلطة.

رمان

فيتامين ج

فيتامين ب 6

مغنيسيوم

إذا كنت تتساءل عن الطعام الخارق الذي يحتوي على أكبر قدر من الفوائد الصحية ، فهو الرمان إلى حد بعيد! يمكن لهذه الفاكهة الرائعة أن تمنع سرطان البروستاتا والسكتات الدماغية والسكري وحتى مرض الزهايمر. ولكن هذا ليس كل شيء ، فإن تناول الرمان يعزز أيضًا صحة الجلد والأسنان والمفاصل والكبد. لا يوجد أي سبب على الإطلاق يمنعك من إضافة هذا الطعام الخارق إلى نظامك الغذائي.

يمكن شراء الرمان كله أو على شكل بذور فقط. في حين أنه من الممتع جدًا تناولها في شكلها الكامل ، فإن حوض بذور الرمان يعد أمرًا أفضل بكثير.

توت

فيتامين ج

فيتامين ب 6

فيتامين أ

التوت الأزرق صحي للغاية لدرجة أن خبراء التغذية يوصون فعليًا بدمج ثلاث حصص كل أسبوع في نظامك الغذائي للحفاظ على صحة القلب والشريان. ومع ذلك ، هناك أنواع أخرى من التوت يمكن أن تقدم أيضًا مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية المرغوبة. تحتوي العنب البري ، على وجه الخصوص ، على مصدر غني بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية التي يمكن أن تحسن الصحة العقلية ، وتقي من السرطان ، وتقي من أمراض القلب.

العنب البري له تأثير مضاد للالتهابات على الجسم أيضًا. إذا كنت تعاني من أمراض مزمنة تشمل الالتهاب كأحد مكوناتها ، فإن التوت الأزرق ضروري.

البنجر

فيتامين ج

الحديد

والمغنيسيوم

يمكن أن يقلل البنجر من مخاطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل كمية الهوموسيستين الموجودة في الدم. هناك الكثير من الأطباق اللذيذة لتحضيرها مع البنجر ، لذا فإن وضعها في خطة الأكل الخاصة بك يعد فكرة رائعة. القلويات النباتية ومضادات الأكسدة التي يمكن العثور عليها في البنجر هي الشكر للفوائد الصحية الرائعة.

إذا كنت تريد أن تكون بصحة جيدة مثل شخصية مكتبية غريبة الأطوار ، فستحافظ على استهلاكك للعجائب ذات اللون الأحمر الساطع. ستأتي قريبًا لتجد سبب عشق دوايت لهم كثيرًا.

سمك السالمون

بروتين

فيتامين ب

فيتامين أ

إليك طعامًا محبوبًا ومتعدد الاستخدامات لا يحبه الكثيرون فقط لمذاقه الرائع ، ولكن أيضًا لقائمة طويلة من الفوائد المذهلة المتعلقة بصحة القلب. يساهم سمك السلمون في صحة القلب من خلال التسبب في تضيق الأوعية الدموية ، وبالتالي تعزيز تدفق الدم بشكل صحي. يمكن أن يساعد الاستمتاع بهذه السمكة بشكل كبير في تقليل تجلط الدم وهناك العديد من الطرق لإعداد سمك السلمون الذي يجعل الوقاية من أمراض القلب مهمة سهلة للغاية!

كركم

بروتين الألياف

فيتامين ج

تم استخدام الكركم لعدة قرون لإضافة اللون والمذاق اللذيذ للوجبات. تُستخدم الأطعمة الفائقة الشعبية بشكل شائع في الشرق ، على الرغم من أن استخدام الكركم يتزايد بلا شك في شعبيته وربما لأنه يحتوي على العديد من الفوائد الصحية التي يقدمها. يمكن أن يساعد الكركمين الموجود في الكركم في مكافحة مخاطر تضخم القلب ، ودعم ضغط الدم المثالي ، وتعزيز الوزن الصحي.

الكركم هو طعام آخر له خاصية مضادة للالتهابات. إذا كنت ترغب في الحصول على نفس القدر من الكركم لمشاكل الالتهاب ، فإننا نقترح بشدة شرائه في أشكال كبسولات مركزة.

تفاح

فيتامين ج

فيتامين أ

المغنيسيوم

يمكن لتفاحة في اليوم حقًا أن تبقي الطبيب بعيدًا ، ولهذا السبب يجب على الجميع تناول التفاح. التفاح هو فاكهة خارقة أخرى مليئة بالفيتامينات المفيدة ومضادات الأكسدة التي ستشجع الصحة العامة وتقي من أمراض القلب.

يمكن استهلاك التفاح بعدة طرق لا تصدق ، وبينما يصادف أن يكون الكثير منها في شكل حلوى ، فإننا نقترح بشدة أن تقصر استهلاكك لتفاح التفاح على علاج نادر.

افوكادو

فيتامين ج

فيتامين ب 6

مغنيسيوم

أصبح نخب الأفوكادو مشهورًا من قبل جيل الألفية. على الرغم من أن جيل الألفية يبدو وكأنه يتغذى بشكل أعمى على توست الأفوكادو ، إلا أنه في الواقع منطقي تمامًا عند الأخذ في الاعتبار أن هذا الطعام الفائق مليء بالبوتاسيوم والدهون الصحية. هذا يعني أن جيل الألفية قد يكون على حق ، فإن تناول الأفوكادو يمكن أن يوفر في الواقع العديد من الفوائد الصحية من خفض الكوليسترول للحفاظ على صحة القلب ، ولا توجد طريقة أفضل للاستمتاع بالخبز.

تنفجر الأفوكادو بسرعة كبيرة ، لذا تأكد من عدم تفويت فترة النضج القصيرة!

باذنجان

فيتامين ب ، ج ، الحديد

المغنيسيوم

يعد الباذنجان طبقًا مثاليًا لاستبدال اللحوم ، وهناك الكثير من وصفات الباذنجان التي تضمن تعدد الاستخدامات. علاوة على ذلك ، فإن الفوائد الصحية المرتبطة بالباذنجان تشبه إلى حد كبير فوائد الشوكولاتة الداكنة. وذلك لأن الباذنجان يحتوي أيضًا على مركبات الفلافونويد. ومع ذلك ، هذا ليس السبب الوحيد الذي يجعل الباذنجان صحيًا جدًا. يمكن أن يساعد المصدر الغني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الموجودة في الباذنجان في مكافحة ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وإصلاح تلف غشاء الخلية والوقاية من السرطان وتقليل جلطات الدم وفي النهاية المساعدة في حماية قلبك من أمراض القلب.

بروكلي

فيتامين أ ، ب ، ج

الحديد

والمغنيسيوم

قد تكون هذه الخضار جزءًا من أسوأ كابوس لكل طفل ، على الرغم من أنها طعام خارق آخر يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول في الدم ويحافظ على الأوعية الدموية. يحتوي البروكلي على مادة السلفورافان التي تعمل كمضاد للالتهابات. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من حالات مثل مرض السكري ، وهو أمر رائع.

Brocolli لديه سمعة سيئة بين الأطفال ، وليس لسبب وجيه. يحتاج الآباء إلى التأكد من أنهم يعلقون أطفالهم بالخضروات الصغيرة الشبيهة بالأشجار قبل أن تصل هذه الأخبار المزيفة إلى آذانهم في الملعب.

جزر

فيتامين أ ،

فيتامين ج ،

مغنيسيوم

على الرغم من أنه من المخيب للآمال بعض الشيء أن الجزر لا يمكنه تحسين بصرك ، إلا أنه يحتوي على مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تقلل الضرر الذي تسببه الجذور الحرة. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يقلل الجزر من مخاطر الإصابة بأمراض القلب ، كما أنه يحتوي على فيتامين أ وج وفيتامين ك الذي يمكن أن يعزز صحة الهيكل العظمي والقلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي. يبدو أن الفوائد الصحية الحقيقية المرتبطة بالجزر ، في الواقع ، أفضل بكثير من مجرد تحسين البصر.