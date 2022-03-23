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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعتبر ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم شائعًا إلى حد ما في المملكة المتحدة ، وغالبًا ما لا تظهر عليه أعراض. ومع ذلك ، إذا حدث مرض الشريان المحيطي فقد يتسبب في عدد من العلامات ، بما في ذلك نمو شعرك.

في الواقع ، تقول NHS أن الأدلة "تشير بقوة" إلى أن ارتفاع الكوليسترول يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض الشرايين الطرفية (PAD). يقول الجسم الصحي إن الحالة عادة ما تكون ناجمة عن تراكم الرواسب الدهنية ، والتي تتكون من الكوليسترول و "مواد النفايات الأخرى".

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علامة على شعرك تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" في الدم.. اكتشفها الآن ولا تتردد

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يلاحظ معهد القلب والأوعية الدموية في الجنوب (CIS): "المستويات العالية من LDL ، أو الكوليسترول السيئ ، يمكن أن تسمح للبلاك بالتراكم داخل الشرايين وتقييد تدفق الدم.

"الحالة هي عامل خطر معروف لعدد من الأحداث الصحية الخطيرة ، بما في ذلك النوبة القلبية والسكتة الدماغية."

تقول رابطة الدول المستقلة إن ارتفاع الكوليسترول في الدم يتطلب من المرضى أن يكونوا "حذرين بشكل خاص" وأن يكونوا على دراية بأي تغيرات محتملة في صحتهم ، ويقترح عليك أن تكون على دراية بعلامات مرض الشرايين المحيطية.



يوضح الجسم الصحي أن اعتلال الشرايين المحيطية هو تضيق الشرايين خارج القلب ، والذي "يمكن أن يحدث في المعدة والذراعين والساقين بشكل أكثر شيوعًا".

ويضيف: "مثلما يمكن للمستويات غير الصحية من الكوليسترول الضار أن تسد تدريجيًا شرايين القلب بالبلاك ، يمكن أن يحدث نفس الشيء في الساقين أو مناطق أخرى من الجسم".

"لسوء الحظ ، غالبًا ما يحدث هذا التضييق بدون أعراض ، مما يجعل الوعي بعوامل الخطر أكثر أهمية."

تقول NHS: "غالبًا ما تتطور أعراض اعتلال الشرايين المحيطية ببطء ، بمرور الوقت. إذا تطورت الأعراض بسرعة ، أو ساءت فجأة ، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا. "

ويشير إلى أن العديد من الأشخاص المصابين باعتلال الشرايين المحيطية لا تظهر عليهم أعراض ، على الرغم من أن إحدى العلامات هي "تساقط الشعر في ساقيك وقدميك".

"ومع ذلك ، فإن البعض يصابون بألم مؤلم في أرجلهم عندما يمشون ، والذي يختفي عادة بعد بضع دقائق من الراحة" ، كما تقول NHS.

وتضيف: “يمكن أن يتراوح الألم من خفيف إلى شديد ، وعادة ما يختفي بعد بضع دقائق عندما تريح ساقيك. غالبًا ما تتأثر كلا الساقين في نفس الوقت ، على الرغم من أن الألم قد يكون أسوأ في ساق واحدة ".

وفقًا لـ NHS ، يمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لاعتلال الشرايين المحيطية ما يلي:

خدر أو ضعف في الساقين

أظافر القدم الهشة بطيئة النمو

تقرحات (تقرحات مفتوحة) على قدميك ورجليك لا تلتئم

تغير لون جلد ساقيك ، مثل تحول لونهما إلى اللون الباهت أو الأزرق

بشرة لامعة

عند الرجال ، ضعف الانتصاب

تقلص عضلات ساقيك (هزال).

غالبًا ما تتطور أعراض اعتلال الشرايين المحيطية ببطء بمرور الوقت. إذا تطورت الأعراض بسرعة ، أو ساءت فجأة ، فقد تكون علامة على وجود مشكلة خطيرة تتطلب علاجًا فوريًا.

على الرغم من ذلك ، لا يميل ارتفاع الكوليسترول في الدم إلى التسبب في أعراض ، لذلك يجب عليك معرفة ما إذا كنت مصابًا به من خلال فحص الدم.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية إن أكثر من شخصين من بين كل خمسة أشخاص في إنجلترا يعانون من ارتفاع الكوليسترول "مما يعرضهم لخطر كبير للإصابة بأمراض القلب".

يضيف الجسم الصحي أن حوالي 6.5 مليون بالغ في إنجلترا يتعاطون حاليًا أدوية لخفض الدهون مثل الستاتين.

العقاقير المخفضة للكوليسترول هي أكثر الأدوية شيوعًا لارتفاع الكوليسترول ، وفقًا للخدمات الصحية ، وتعمل عن طريق تقليل كمية الكوليسترول التي ينتجها جسمك.

لحسن الحظ ، فإن تغيير ما تأكله ، وزيادة النشاط ، والإقلاع عن التدخين يمكن أن يساعد في كثير من الأحيان في إعادة الكوليسترول إلى المستوى الصحي.

تلاحظ NHS أن هناك نوعين رئيسيين من الدهون ، المشبعة وغير المشبعة. يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة إلى رفع مستوى الكوليسترول في الدم.

يقول الجسم الصحي إن معظم الناس في المملكة المتحدة يأكلون الكثير من الدهون المشبعة. إذا كان عمرك يتراوح بين 40 و 74 عامًا ، فيمكنك فحص مستوى الكوليسترول لديك كجزء من فحص NHS Health Check.