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صنعاء - ميسرا اسماعيل - اتُهم تطبيق تحرير صور مراوغ تم تنزيله أكثر من 100000 مرة بسرقة تفاصيل الأشخاص على Facebook.

وتسمح برامج التجسس للقراصنة بالوصول الكامل إلى حسابات الضحايا على فيسبوك، بما في ذلك أي بيانات حساسة مخزنة عليها، مثل تفاصيل بطاقات الائتمان والمحادثات الخاصة.

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احذفه الآن وفورًا.. تحذير خطير من التطبيق المراوغ الذي يسرق كلمة مرور الفيسبوك الخاصة بك

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تم خداع المستخدمين لتقديم اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بهم على Facebook من أجل استخدام التطبيق.

لكن القيام بذلك في الواقع يرسل التفاصيل إلى مجرمي الإنترنت ، الذين عادة ما يستمرون في خداع الأشخاص من المال ، وإرسال روابط التصيد الاحتيالي وحتى نشر الأخبار المزيفة.

ومنذ ذلك الحين، أزالت Google التطبيق من متجر Play.

تم حث أي شخص قام بتثبيته بالفعل على حذفه على الفور.

وقالت شركة براديو الأمنية “للوصول إلى جمهور كبير وإخفاء أنشطتها غير القانونية، فإنها تحاكي سلوكيات تطبيقات تحرير الصور المشروعة الشعبية”.

“في الواقع ، تم حقنه بقطعة صغيرة من التعليمات البرمجية التي تنزلق بسهولة تحت رادار ضمانات المتجر.”

حاول الفنانون المحتالون خداع الأشخاص من خلال إدراج أنفسهم على أنهم “Google Commerce Ltd” في قسم “حول” من التطبيق.

لكن البعض لاحظ أن حساب Gmail العشوائي وغير المهني تم إدراجه كبريد إلكتروني للمطور ، وهو ما يعد علامة حمراء بعض الشيء.

وكانت مراجعات التطبيق سيئة للغاية أيضا ، حيث ادعى البعض أن التطبيق مزيف.

بالإضافة إلى حذف التطبيق ، سيحتاج أي شخص استخدم أدوات صور Craftsart Cartoon إلى تنفيذ بعض الضمانات الأخرى.

بشكل حاسم ، يجب عليك إعادة تعيين تفاصيل حسابك على Facebook ، وخاصة تغيير كلمة المرور الخاصة بك.

إذا كنت قد استخدمت نفس اسم المستخدم وكلمة المرور على حسابات أخرى ، فيجب عليك تغييرها أيضًا لأن المتسللين يميلون إلى استخدامها لمواقع وخدمات أخرى.

وأخيرا ، قد ترغب في تشغيل المصادقة الثنائية للحفاظ على أمان الحسابات من الآن فصاعدا.