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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تجدد خلال الأيام الماضية الجدل حول كيفية ولادة العقارب، لاسيما بعد أن اجتاحت مقاطع مصورة مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي أن تلك الكائنات لا تلد بل ينفجر ظهرها فتخرج الصغار وتقتات على أمها حتى تقتلها.

إلا أنّ تلك المعلومات خاطئةبلا شك، ولا علاقة لها لا من قريب أو بعيد بطريقة ولادة العقارب أو سلوكياتها.

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كيف تلد العقارب؟.. فيديو لصغار ينفجرون من ظهرها يثير جدلا!

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فما انتشر من أخبار وصور متداولة خلال الفترة الماضية حول عقارب على ظهرها صغارها "الفصاعل"، مجرد معلومات خاطئة تجتاح مواقع التواصل منذ سنوات حاصدة آلاف التفاعلات.

فقد أوضح الاختصاصي الفرنسي في علم الحشرات والعنكبوتيات إريك ييتييه، لوكالة فرانس برس، الحقائق العلميّة وراء ولادة العقرب وسلوكياته.

وأكد صاحب كتاب "عقارب العالم" (Scorpions du monde)، أن صغار العقرب تفقس من بيوضها ما إن تضعها الأنثى وتتسلّق ظهرها مباشرةً، وهذا يبرّر وجود الصغار في الصورة على ظهر أمّها.

كما شرح أن الولادة تتمّ عن طريق فتحة الأعضاء التناسليّة الموجودة تحت بطن الأمّ وليس بانفجار الظهر كما روّجت له المنشورات المضلّلة. وتابع أن الصغار يتسلقون ظهر الأم لتحمي نفسها من خطر الحيوانات المفترسة وتتركها متى يحين الوقت فتستكمل الأمّ حياتها.

أما عن افتراس العقارب لبعضها البعض، فأكد أن هذا السلوك لا تقوم به الصغار بل أنواع من العقارب البالغة، مشيراً إلى أن افتراس العقارب الصغار لبعضها أو لأنواع من جنسها أمرٌ نادر جداً، فهي تفترق ما إن تنزل عن ظهر أمّها.

وبحسب الباحث المغربي طاهر سليماني المتخصص في علم المفصليّات فإن الصغار تترك ظهر أمّها اعتباراً من اليوم الثالث وهي لا تقتات عليها البتّة.

يذكر أن وسائل التواصل الاجتماعي تشهد منذ عام 2015، منشورات مضللة حول عملية ولادة العقارب وبلغات عدّة حاصدة آلاف التفاعلات.

إلا أنها معلومات خاطئة لا أساسات علمية لها أبداً ولا تمتّ بصلة إلى طريقة إنجاب العقارب أو سلوكياتها.