نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مشروب بسيط على الريق يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟ على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قد يكون طعمها لاذعاً ولكن هذه البذور الصفراء تعتبر مستودعاً للعلاجات الطبيعية، ويمكن أن تستخدم للوقاية والعلاج من بعض المشكلات الصحية.

فكل ما يحتاج إليه الشخص هو أن يأخذ حوالي ملعقتين صغيرين من بذور الحلبة، ثم توضع في كوب الماء وتغطى وتترك طوال الليل، ومن ثم تصفى من الماء ويتم تناولها صباح اليوم التالي على معدة فارغة، وإذا كنت تريد تحقيق أقصى استفادة من المنافع الصحية لبذور الحلبة، فيمكنك تناول ماء الحلبة لمدة شهر كامل، لترى النتائج المذهلة لصحتك.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

علامة على شعرك تدل على ارتفاع مستويات الكوليسترول "الضار" في الدم.. اكتشفها الآن ولا تتردد

القرنفل والليمون.. أسرار خلطة سحرية تصنع للنساء المعجزات في غرف النوم.. إليكم الطريقة الصحيحة لاستخدامها

احذفه الآن وفورًا.. تحذير خطير من التطبيق المراوغ الذي يسرق كلمة مرور الفيسبوك الخاصة بك

خضار تضعف البنكرياس وترفع نسبة السكر في الدم ولها تأثيرات سلبية على الأنسولين

كيف تلد العقارب؟.. فيديو لصغار ينفجرون من ظهرها يثير جدلا!

مشروب بسيط على الريق يمتص السكر في الدم ويفتت الحصى في الكلى وفوائد لا تحصى.. متوفر في الأسواق رخيص الثمن ؟

نوع من التوابل يعزز هرمون السعادة في جسمك ويخلصك من التوتر والقلق ويخفض السعرات الحرارية وبديل رخيص للحوم

صدمة عروس في أول يوم بعد الزفاف بسبب ما فعله والد العريس دون خجل أوخوف وداخل شقتها !!

وداعًا لتساقط الشعر.. مكمل غذائي يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته وصحته بشكل مدهش

حبة البركة المطحونة مع العسل تخفض سكر الدم وتحفز إفراز الأنسولين وتقضي على الكوليسترول الضار بالجسم وتنشط عمل البنكرياس !

عشبة جبارة وسحرية حيرت الأطباء ..تقوي الذاكرة وترجع الشايب شباب خلال فترة قليلة جداً

4 علامات يتجاهلها الكثيرون وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم .. تعرف عليها فورا

الجوازات السعودية تعلن غرامة مالية على حاملي هوية مقيم في هذه الحالة

4 علامات مفاجئة تدل على نقص فيتامين B12 الهام للجسم وأغلب الناس يظن أنها عادية .. تعرف عليها

حبتان من هذه الفاكهة تزيدان من حساسية الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم بصورة أذهلت العلماء

ضع قليل من الملح في ركن المنزل وشاهد مالذي سيحدث بنفسك!.. النتيجة ستصدمك



المنافع الصحية لشرب ماء الحلبة على الريق:

– تساعد على كسب الوزن: يساعد شرب ماء الحلبة المنقوعة طوال الليل وكذلك مضغ البذور على كسب الوزن عن طريق فتح الشهية، فتناول هذا المشروب يوميا لمدة شهر وستلاحظ الفرق، فهي جيدة للأشخاص الذين يعانون من النحافة.

– عملية الهضم: تساعد بذور الحلبة في تحسين عملية الهضم نظرا لخصائصها المضادة للالتهابات، فهي تستطيع تخفيف حرقة المعدة أيضا، كما تساعد في التخلص من الإمساك والديدان المعوية، لأنها من المكونات الغنية بالألياف.

– تتحكم في ضغط الدم: تحتوي الحلبة على مركب يسمى جلاكتومانان والبوتاسيوم، وتعمل هذه المكونات على التحكم في معدلات ضغط الدم، مما يقي من الإصابة بضغط الدم المرتفع.

– تخفض الكوليسترول: أثبتت العديد من الدراسات الحديثة أن الحلبة تستطيع التخلص من الكوليسترول الضار، وفي نفس الوقت تحافظ على مستوى الكوليسترول النافع في الجسم.

– التهاب المفاصل: تستطيع بذور الحلبة أن تخفف آلام المفاصل بطريقة فعالة، ويرجع ذلك إلى خصائصها المضادة للأكسدة والمضادة للالتهابات.

– تحمي من السرطان: تعتبر بذور الحلبة من أغنى المصادر بالألياف، التي تساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم، وخصوصا في القولون، مما يعمل على الوقاية من مرض السرطان القاتل.

– مرض السكري: تحتوي بذور الحلبة على جلاكتومانان، وهي واحدة من مكونات الألياف، والتي تساعد في خفض امتصاص السكر في الدم، مما يحمي من الإصابة بمرض السكري .

– حصى الكلى: إن تناول ماء الحلبة المنقوعة لمدة شهر على الريق صباحا يساعد في تذويب الحصى سريعا والحفاظ على صحة الكليتين والمسالك البولية.

تعتبر الحلبة أو المعروفة باسم “ميثي” باللغة الهندية، من أكثر أنواع البهارات الشائعة في المطبخ الهندي، وفي جميع أنحاء العالم، الحلبة غنية بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، وتعتبر واحدة من أفضل المكونات الصحية، ونظرا لما تتميز به من خصائص طبية، فهي تستخدم على نطاق واسع كعلاج طبيعي.