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صنعاء - ميسرا اسماعيل - الحمص ، ذلك الغمس الذي أصبح المفضل لدى الآلاف من الإسبان في السنوات الأخيرة ، هو أحد أفضل الخيارات لأطباقك محلية الصنع ، إذا كنت ترغب في إضافة نكهة ولكن ليس السعرات الحرارية . لكن في حين أنه من الواضح أنها وصفة صحية ، لا يعلم الجميع الفوائد التي يجلبها الحمص إلى أجسامنا.

نحن نتحدث عن نوع المعكرونة ، وهو نموذجي لفن الطهو في الشرق الأوسط وهو مصنوع من الحمص وعصير الليمون وزيت الزيتون . ومن الشائع أيضًا في هذه الأراضي إضافة الطحينة ، وهي عجينة تعتمد على بذور السمسم.

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نوع من التوابل يعزز هرمون السعادة في جسمك ويخلصك من التوتر والقلق ويخفض السعرات الحرارية وبديل رخيص للحوم

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هنا ، غالبًا ما يصاحب رواد المطعم الحمص مع التوابل الأخرى ، مثل الثوم ، والفلفل الحلو ، وحتى الخضار الطازجة ، مما يجعله بديلاً يناسب أذواق أي شخص. ومع ذلك ، فإن الخصائص الأساسية لهذا الطبق الجانبي عديدة ، وهذا مثير للاهتمام.



لماذا تأكل الحمص بانتظام؟

كمية عالية من البروتين



الحمص ضروري لكل من الرياضيين والأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا. كبديل طبيعي للبروتينات من أصل حيواني ، يسهل استيعابها ، مما يمنع الأمراض ويمنع عدم وجود اللحوم من التسبب في مشاكل.

محتوى منخفض الدهون

كما قلنا ، الحمص منخفض بشكل غير عادي في الدهون ، مما يعني أنه مدمج في الأنظمة الغذائية التي تهدف إلى إنقاص الوزن ، ناهيك عن آثاره المدرة للبول. كما أنه يحتوي على حمض اللينوليك وحمض الزيت ، مما يحسن أداء الجسم.

مضاد للاكتئاب

لا يؤثر الحمص على الصحة الجسدية فحسب ، بل يؤثر أيضًا على الصحة العقلية. يعتبر مضادًا للاكتئاب بدون موانع ، فهو يساعد على إنتاج مادة السيروتونين ، المعروف باسم "هرمون السعادة". يجب أن تستهلكه إذا كنت تشعر بالقلق أو التوتر.

يحمي البشرة والشعر

ستدرك بشرتك وشعرك كمية الحمص وخاصة المنغنيز الذي يوفره. يحارب هذا العنصر الكيميائي تساقط الشعر ويقوي خلايا الجلد ويجددها.

وفي الوقت نفسه ، الزنك هو أحد مضادات الأكسدة القوية ويبطئ شيخوخة كليهما.

كل ما تتوقف عن الأكل

آخر فضائل الحمص تبرز بمرور الوقت بعد أشهر من تبنيها. عليك أن تفكر في كل مرة تناولت فيها الحمص ، وبفضل هذا تخليت عن الوجبات الخفيفة الأخرى مثل رقائق البطاطس التي لا تحتوي على أي مغذيات أو سعرات حرارية.

المصدر: صحيفة الفضول