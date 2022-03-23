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صنعاء - ميسرا اسماعيل - إذا كان تساقط الشعر اليومي أكبر من حوالي 100 شعرة في اليوم ، فقد يحدث ترقق تدريجي. غالبًا ما يصبح هذا ملحوظًا بشكل متزايد في السنوات اللاحقة ، عندما يتباطأ نمو الشعر. ومع ذلك ، قد تساعد بعض المكملات الناس.

يعتبر تساقط الشعر أمرًا طبيعيًا تمامًا ، حيث يفقد معظم الناس ما بين 50 و 100 شعرة يوميًا ، وغالبًا دون ملاحظة. مع تقدمنا ​​في العمر ، هناك ميل لأن تصبح ألياف الشعر لدينا أدق وأقصر وقد نعاني من تساقط الشعر أو الشيب. ومع ذلك ، تشير الأبحاث إلى أن النظام الغذائي قد يلعب دورًا.

تشير دراسة نشرت في المكتبة الوطنية للطب إلى أن تساقط الشعر ناتج عن عوامل مختلفة. على سبيل المثال ، هرمونات التوتر والعلاج الكيميائي والتغذية غير الكافية.

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وداعًا لتساقط الشعر.. مكمل غذائي يعزز نمو الشعر ويزيد من كثافته وصحته بشكل مدهش

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تشير الدراسة إلى أنه: "على الرغم من عدم وجود تأثير كبير على الصحة ، إلا أن الطلب على علاجات جديدة لتساقط الشعر يتزايد بسبب زيادة الاهتمام بالمظهر".

يوضح: "يمر شعر الإنسان بدورة الشعر من مرحلة النمو (طور التنامي) ومرحلة الانحدار (التراجع) ومرحلة الراحة (تيلوجين) مدى الحياة.

"لذلك ، يعتبر التحكم في دورة الشعر من خلال الحفاظ على طور التنامي أو تقصير فترة التراجع عن النمو والتيلوجين وتعزيز التقدم إلى طور التنامي في نمو الشعر أمرًا مهمًا".

وتشير إلى أن: "نمو الشعر ينظمه التفاعل بين الخلايا الحليمية الجلدية (DPC) والخلايا الأخرى داخل بصيلات الشعر."

"هنا ، نعرض آلية تأثير وعمل مستخلص زيت السمك المخمر المشتق من الماكريل (FFO) ومكونه حمض الدوكوساهيكسانويك (DHA) في التحكم في نمو الشعر."

تقول: "DHA ، أحد أحماض أوميغا 3 الدهنية الرئيسية لـ FFO ، لديه القدرة على تعزيز تكاثر DPC عن طريق تعديل مستوى البروتينات المرتبطة بدورة الخلية."

وتضيف: "يمكن أن تساعد نتائجنا في تطوير علاجات تساقط الشعر باستخدام FFO التي تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية مثل DHA.".

نظرت دراسة أخرى نُشرت في المكتبة الوطنية للطب في التأثيرات على تساقط الشعر بعد تناول مكملات لمدة ستة أشهر مع أوميغا 3 وأوميغا 6 ومضادات الأكسدة.

نظر الباحثون في 120 من الإناث الأصحاء في هذه الدراسة المقارنة العشوائية.

وتقول إن مكملات الستة أشهر مع أوميغا 3 وأوميغا 6 ومضادات الأكسدة تعمل بكفاءة ضد تساقط الشعر في تحسين كثافة الشعر وتقليل نسبة التيلوجين ونسبة شعر التنامي المصغر.

ويشير إلى أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين تناولوا المكملات أبلغوا عن انخفاض في تساقط الشعر ، وحوالي 90 في المائة من الأشخاص في ستة أشهر ، بالإضافة إلى تحسن في قطر الشعر وكثافته.

تقول NHS: "قم بزيارة طبيب عام للحصول على فكرة واضحة عن سبب تساقط شعرك قبل التفكير في الذهاب إلى عيادة الشعر التجارية."

يوضح: "يجب أن يكون الطبيب قادرًا على إخبارك بما يسبب تساقط شعرك من خلال النظر إلى شعرك.

"أخبرهم إذا كان تساقط شعرك يؤثر على صحتك ، واسألهم عن العلاجات المتاحة."

تقول: "هناك أشياء يمكنك تجربتها إذا كان تساقط شعرك يسبب لك الضيق. لكن معظم العلاجات غير متوفرة في NHS ، لذلك سيتعين عليك دفع ثمنها ".

فيناسترايد ومينوكسيديل هما العلاجان الرئيسيان للصلع النمطي عند الذكور. يمكن أيضًا استخدام المينوكسيديل لعلاج الصلع الأنثوي النمطي. يجب على النساء عدم استخدام فيناسترايد.

تقول عيادة كليفلاند: "من المهم ملاحظة أن النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث يجب ألا يتناولن أدوية لعلاج تساقط الشعر دون استخدام وسائل منع الحمل.

"العديد من الأدوية ، بما في ذلك المينوكسيديل والفيناسترايد ، ليست آمنة للنساء الحوامل أو النساء اللواتي يرغبن في الحمل."

تشمل علاجات تساقط الشعر الأخرى حقن الستيرويد والكريمات ، وكذلك العلاج المناعي. يختار بعض الأشخاص أيضًا إجراء عمليات زراعة الشعر ، والتي تتم عند إزالة الشعر من مؤخرة الرأس ونقله إلى مناطق ترقق الشعر.