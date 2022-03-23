4 علامات يتجاهلها الكثيرون وهي مؤشر خطير على ارتفاع نسبة السكر في الدم .. تعرف عليها فورا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - غالبًا ما لا يتم اكتشاف مرض السكري من النوع 2 لسنوات عديدة لأن الأعراض تظهر فقط عند إهمال مستويات السكر في الدم. عندما يحدث هذا ، قد تلاحظ عددًا من التغييرات في قدمك والتي "تتداخل مع الأنشطة اليومية" ، يحذر Mayo Clinic.

يؤثر مرض السكري من النوع 2 على ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة ، لكن العدد الحقيقي للأشخاص الذين يعيشون مع هذه الحالة أعلى بكثير من الإحصاءات الرسمية. هذا لأن العديد من الأشخاص يعانون حاليًا من هذه الحالة دون معرفة ذلك. لا يحدث داء السكري من النوع 2 تغيرات حادة حتى ترتفع مستويات السكر في الدم إلى مستوى خطير.

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عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة جدًا باستمرار ، يمكن أن تتلف الأعصاب ، وغالبًا ما يتم الشعور بذلك أولاً في الأطراف.

تُعرف هذه العملية بالاعتلال العصبي وغالبًا ما تبدأ في القدمين.

وفقًا لمايو كلينك ، فإن الحرق أو الوخز أو الضعف أو الألم في قدميك الذي يتعارض مع الأنشطة اليومية يمكن أن يشير إلى تلف نسبة السكر في الدم.



تشمل العلامات التحذيرية الأخرى ما يلي:

كيفية تقليل مخاطر الإصابة بمشاكل القدم

يعد الإقلاع عن التدخين أمرًا أساسيًا لدرء خطر الإصابة بمشاكل القدم السكرية ، إلى جانب مجموعة من المشكلات الصحية الأخرى.

يعرف معظم الناس أن التدخين ليس مفيدًا لك. ولكن عندما تكون مصابًا بمرض السكري ، فإن التدخين يسبب المزيد من المشاكل.

تشرح منظمة السكري في المملكة المتحدة: "يزيد التدخين من صعوبة الدورة الدموية ، أي عندما يتحرك الدم حول جسمك ، بما في ذلك قدميك".

وفقًا للهيئة الصحية ، فإن هذا يعرضك أكثر لخطر البتر.

يساعد الحفاظ على نسبة السكر في الدم ضمن الهدف أيضًا على منع تلف قدميك ويمكن أن يوقف الأمور سوءًا.

من أكثر الطرق فعالية لخفض مستويات السكر في الدم إصلاح نظامك الغذائي.

يتم تقسيم الكربوهيدرات إلى جلوكوز الدم بشكل أسرع من المجموعات الغذائية الأخرى. يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

لمساعدتك على تجنب أسوأ المذنبين ، يجب عليك الرجوع إلى مؤشر نسبة السكر في الدم (GI).

GI هو نظام تصنيف للأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات. يوضح مدى سرعة تأثير كل طعام على مستوى السكر في الدم (الجلوكوز) عند تناول هذا الطعام بمفرده.

الكربوهيدرات التي يتفككها جسمك بسرعة وتتسبب في زيادة سريعة في نسبة الجلوكوز في الدم لها تصنيف GI مرتفع.

تشمل الأطعمة عالية المؤشر الجلايسيمي السكر والأطعمة السكرية والمشروبات الغازية السكرية والخبز الأبيض.

يتم تقسيم الأطعمة المنخفضة أو المتوسطة من GI بشكل أبطأ وتسبب ارتفاعًا تدريجيًا في مستويات السكر في الدم بمرور الوقت.

يشملوا:

بعض الفاكهة والخضروات

نبضات

الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة ، مثل الشوفان والعصيدة.

بعض الأطعمة منخفضة المؤشر الجلايسيمي ، مثل الأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والفاصوليا والعدس ، هي أطعمة يجب أن نتناولها كجزء من نظام غذائي صحي ومتوازن.

تضيف هيئة الخدمات الصحية الوطنية "إذا كنت تأكل فقط أطعمة ذات مؤشر جلايسيمي منخفض ، فقد يكون نظامك الغذائي غير متوازن ومرتفع بالدهون.

المصدر: إكسبريس