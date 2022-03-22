نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية.. مقيم سوري بجدة ترتفع تعاملاته وتحويلاته المالية بشكل مفاجئ .. وعند التحقيق كانت الصدمة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت "وزارة التجارة"، اليوم الثلاثاء، التشهير بمواطن سعودي ومواطنة سعودية ومقيم من جنسية سورية بعد صدور حكم قضائي يدينهم بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بمحافظة جدة.

وقالت الوزارة: إن "تفاصيل القضية تعود إلى ضبط جريمة التستر لدى منشأتين للمقاولات الأولى تعود للمواطن سمير بن محمد بن عبدالله العقيل، والثانية للمواطنة لولو بنت محمد بن جنيدي بن محمد".

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

السعودية.. مقيم سوري بجدة ترتفع تعاملاته وتحويلاته المالية بشكل مفاجئ .. وعند التحقيق كانت الصدمة

ظهور هذه العلامات في الوجه واللسان واليدين مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها

هلع في أوروبا خوفًا من الحرب النووية .. والناس يتسابقون على شراء هذه الحبوب المضادة للإشعاعات من الصيدليات

نقص فيتامين ( د ) يسبب آلام أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين.. إليك طعام بسيط يعوض عنك نقص هذا الفيتامين إلهام

إذا ظهرت هذه العلامات على أظافرك فهي دليل على ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الدم.. يجب عليك اكتشافها الآن

شاهد خزانة ملابس بوتين الفخمة التي وصفت بأنها "مثيرة للاشمئزاز" والمفاجأة الكبرى بسعر المعطف

عشبة سحرية تعزز إنتاج الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم.. وفائدة أخرى لا تخطر على بال

الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين تودع العزوبية وتقرر الزواج من هذه الشخصية .. وحاكم دبي محمد بن راشد يصاب بنوبة قلبية .. شاهد صور مسربة

إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على تلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار".. اتصل بالطبيب فورًا

عصير أحمر لعلاج السرطان في 42 يوما!

الموت يفجع أسرة الأمير متعب بن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

عريس يفاجئ المعازيم ويطرد أقرب الناس إليه من حفل الزفاف وردة فعل العروسة صدمت الجميع!

ابنة عادل إمام الجميلة التي أخفاها عن الكاميرات لسنوات وسببت له ورطة كبيرة مع زعيم دولة عربية بسبب جمالها الصارخ .. حقائق صادمة مع الصور

لا تأكلها أبدًا.. 4 أطعمة مدمرة ترفع نسبة السكر في الدم فوراً وتمنع إنتاج الأنسولين (تعرف عليها)

وأضافت: "تبيَّن تستر صاحبا المنشأتين على المقيم ماهر بن قاسم الكبير وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات والعمل لحسابه الخاص وإشرافه وتنفيذه على مشاريعه بشكل مباشر وإبرام العقود مع المتعاملين".

وأشارت الوزارة إلى أنه "اتضح زيادة التعاملات المالية للمتستر عليه وقيامه بتحويل الأموال الناتجة عن جريمة التستر خارج المملكة مع منح المواطن والمواطنة مقابل مالي شهري ضئيل لاستخدام السجل التجاري التابع لهما".

وتابعت: "بناءً عليه تمت إحالة المخالفين إلى القضاء؛ تطبيقًا لأحكام نظام مكافحة التستر، فيما أصدرت المحكمة الجزائية بمحافظة جدة حكمًا قضائيًا نهائيًا بفرض غرامة مالية 350 ألف ريال والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وسجن المواطن المتستر 3 أشهر وسجن المقيم المتستر عليه كذلك مدة مماثلة".

وختمت الوزارة، بأن العقوبات تضمنت "إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، والمنع من مزاولة النشاط التجاري، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل".