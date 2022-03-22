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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد نقص فيتامين ب 12 شائعًا للغاية حيث يعاني ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم من أعراض غير عادية. قد تحدث تغييرات ملحوظة لتغيير مزاج الفرد وسلوكه.

يمكن أن تتطور أعراض نقص فيتامين ب 12 ببطء وتتفاقم بمرور الوقت. قد يعاني الأشخاص المصابون بنقص فيتامين ب 12 بدون فقر الدم من بعض الأعراض. قد لا يعاني بعض الأشخاص من أعراض ، على الرغم من انخفاض مستويات فيتامين ب 12. كيف يمكن أن يؤثر نقص فيتامين ب 12 على مزاجك وأفكارك ومشاعرك وسلوكك؟

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ظهور هذه العلامات في الوجه واللسان واليدين مؤشر خطير على نقص فيتامين B12 الضروري لجسمك.. لا تتجاهلها

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وفقًا لـ Ada ، قد تشمل الأعراض المبكرة لفيتامين B12 ما يلي:

لون البشرة أصفر شاحب

مؤلم ولسان أحمر

تقرحات الفم وآفة القرح

إمساك

دبابيس وإبر أو خدر أو أحاسيس غريبة أخرى في اليدين أو الساقين أو القدمين

اضطرابات الرؤية

- صعوبة في المشي ومشاكل في التوازن

اختلافات ملحوظة في المزاج والأفكار والمشاعر والسلوك

ارتباك وصعوبة في التفكير. في الحالات الشديدة ، الخرف

فقدان الذاكرة

التهيج

كآبة

ذهان.

في دراسة نُشرت في المكتبة الوطنية للصحة ، تمت دراسة مكملات فيتامين ب 12 لمنع ظهور الاكتئاب وتحسين تشخيصه.



بدأت الدراسة "أكثر من 264 مليون فرد يعانون من الاكتئاب في جميع أنحاء العالم".

"الاكتئاب هو أحد أكثر اضطرابات الصحة العقلية شيوعًا التي تحدث عند البالغين والأطفال."

يتم إجراء العديد من الدراسات لتحديد العلاقة بين فيتامين ب 12 والاكتئاب ، وما إذا كانت مكملات فيتامين ب 12 يمكن أن تبطئ تقدم الاكتئاب أو تمنعه.

أظهرت بعض الدراسات آثارًا إيجابية على مرضى الاكتئاب عند تناول مكملات فيتامين ب 12.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين ب 12 إلى تغيرات دموية ومشاكل عصبية ونفسية ، والتي يمكن أن تظهر على شكل تهيج وتغيرات في الشخصية والاكتئاب وفقدان الذاكرة.

"ومن المعروف أيضًا أنه يؤدي إلى تفاقم الاكتئاب بسبب التفاعلات السامة للإثارة الناتجة عن تراكم الهوموسيستين."

وخلصت إلى: "بناءً على الدراسات التي تمت مراجعتها ، وُجد أنه على الرغم من عدم وجود دليل ملموس يظهر آثارًا إيجابية لفيتامين ب 12 على الاكتئاب أو أعراض الاكتئاب ، فإن المستويات المنخفضة من فيتامين ب 12 في الجسم ترتبط بارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب. . ".

إذا تُركت أعراض نقص فيتامين ب 12 دون علاج ، فإنها تميل إلى التفاقم وقد تتطور المشاكل التي لا رجعة فيها والتي تشمل الأعصاب والدماغ.

قد يزداد أيضًا خطر التعرض لعدد من المضاعفات الخطيرة ، بما في ذلك قصور القلب.

لهذا السبب ، من المهم طلب المشورة الطبية دون تأخير في حالة ظهور أي من هذه الأعراض.

قالت هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "راجع طبيبًا عامًا إذا كنت تعاني من أعراض فيتامين ب 12 أو فقر الدم الناجم عن نقص حمض الفوليك.

"يمكن تشخيص هذه الحالات غالبًا بناءً على الأعراض ونتائج فحص الدم."

التشخيص والعلاج المبكر ضروريان لتحسين الأعراض ولمنع التغييرات التي لا رجعة فيها.