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صنعاء - ميسرا اسماعيل - ستكون الحرب النووية في أذهان الملايين في الوقت الحالي حيث لا تظهر الحرب في أوكرانيا أي علامة على وقف التصعيد ، ويبدو أن فلاديمير بوتين مستعد بشكل متزايد لزيادة المخاطر ضد الغرب. أين يمكنك شراء أقراص اليود؟

ويخشى مسؤولون غربيون ، مشيرين إلى تعثر حملة بوتين في أوكرانيا ، من أن يؤدي الجمود المحتمل إلى دفع رئيس الوزراء الروسي إلى اليأس. لقد وضع بالفعل الرادع النووي لبلاده في حالة تأهب ويمكنه إطلاق أسلحة تكتيكية في أي لحظة. سوف يدفع مناخ الخوف في أوروبا الغربية بعض الناس إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد هذا الاحتمال - والتي قد تشمل شراء حبوب اليود.

كيف تشتري أقراص اليود؟

من المرجح أن تدمر الحرب النووية الكوكب عدة مرات ، بالنظر إلى ما يقرب من 10000 رأس حربي متاح بين الولايات المتحدة وروسيا وحدهما.

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هلع في أوروبا خوفًا من الحرب النووية .. والناس يتسابقون على شراء هذه الحبوب المضادة للإشعاعات من الصيدليات

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في حالة عدم وجود نزاع على نطاق أصغر يترك العالم سليمًا ولكنه ملوث بالإشعاع ، سيحتاج الناس إلى الحماية.

أدخل اليود - وهو مادة غالبًا ما يتم الترحيب بها على أنها معجزة للوقاية من الإشعاع الضار.

تعمل أقراص يوديد البوتاسيوم (KI) على تسليح الجسم بتيار ثابت من اليود غير المشع.

خلال حدث نووي ، قد تقذف مصادر الإشعاع النظير المشع ، والذي يدخل الجسم عبر الرئتين قبل معالجة الغدة الدرقية.

يحمي KI الغدة الدرقية من الآثار السيئة لليود المشع ، ويمنع حالات مثل سرطان الغدة الدرقية ، ولا ينبغي أبدًا تناوله دون استشارة أخصائي صحي.

يبيع مقدمو المكملات الغذائية في المملكة المتحدة اليود في أقراص بحجم 150 ملجم ، ويتعرض الكثيرون الآن لفيض من الطلب.

لاحظت شركة Oxford Health Company الوطنية المصنعة مؤخرًا زيادة بنسبة 15000 في المائة في مشاهدات الصفحات لمخزون اليود الخاص بها.

لقد جاء الكثير من الاهتمام من أوروبا ، وخاصة البلدان الأقرب إلى الخطوط الأمامية للصراع.

نفد مخزون البائعين الآخرين عبر الإنترنت في المملكة المتحدة حيث اتبع البريطانيون المذعورون خطىهم.

لكن أولئك الذين يخزنون حبوب منع الحمل قد يجدون أن جهودهم تذهب هباءً.

هل اليود حماية فعالة ضد الاشعاع؟

على الرغم من مكانته النجمية ، يوفر اليود حماية محدودة ضد امتصاص الإشعاع.

تعمل أقراص KI فقط على الغدة الدرقية وتحمي من نوع واحد من الإشعاع.

فهي لن تمنع الضرر الناجم عن النويدات المشعة الأخرى التي يُحتمل أن تكون أكثر خطورة والتي تُلقى في الهواء أثناء حدث نووي.

لن تأتي التركيزات الكبيرة لليود المشع التي تتطلب أقراصًا إلا بعد انفجار سلاح نووي أو حادث في محطة نووية.

في حالة حدوث أيٍّ من هذين الأمرين ، هناك مجموعة من المخاطر المميتة التي سيحتاج الناس إلى أخذها في الاعتبار أولاً.

في الوقت نفسه ، لا تحتوي الأقراص على حماية مغطاة بالحديد ضد اليود المشع.

إنها تساعد في تقليل فرص تلف الغدة الدرقية بدلاً من القضاء عليها.