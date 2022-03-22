نقص فيتامين ( د ) يسبب آلام أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين.. إليك طعام بسيط يعوض عنك نقص هذا الفيتامين إلهام

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم ، وهي ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية ( NHS) إنك إذا كنت لا تزال تقضي وقتًا في الداخل أكثر من المعتاد خلال فصلي الربيع والصيف ، فيجب أن تتناول 10 ميكروغرام من فيتامين (د) يوميًا للحفاظ على صحة عظامك وعضلاتك. بشكل عام ، من أوائل أبريل إلى نهاية سبتمبر ، يجب أن يكون معظم الناس قادرين على إنتاج كل فيتامين د الذي يحتاجونه من أشعة الشمس.

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وذلك لأن الجسم ينتج فيتامين د من أشعة الشمس المباشرة على الجلد عندما تكون في الهواء الطلق.

يمكنك أيضًا تناول مكملات الفيتامينات أو التأكد من تناول أطعمة معينة.

ومع ذلك ، تشير كليفلاند كلينك إلى أن: "فيتامين د لا يوجد بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة. لهذا السبب أضافت بعض الأطعمة فيتامين د.

قد يكون من الصعب ، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين لديهم قيود غذائية معينة ، الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) من وجباتهم الغذائية ، ولهذا السبب قد يختار بعض الأشخاص تناول المكملات الغذائية.

خلال فصلي الخريف والشتاء ، تحتاج إلى الحصول على فيتامين د من نظامك الغذائي لأن الشمس ليست قوية بما يكفي ليصنع الجسم فيتامين د.

تقول عيادة كليفلاند إن تناول ملعقة كبيرة من زيت كبد سمك القد يمكن أن يوفر لك 1360 وحدة دولية (IUs) لكل وجبة.

البدل الغذائي الموصى به للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 70 عامًا هو حوالي 600 وحدة دولية ، ولا يزيد عن 4000 وحدة.

يقول الموقع: "أخبر طبيبك دائمًا عن الأدوية التي تتناولها وأي مكملات فيتامين د أو غيرها من المكملات أو الأعشاب / المنتجات الصحية البديلة التي تتناولها."

و NHS وقد حددت أيضا بعض المصادر الغذائية الأخرى من هذا الفيتامين. بالإضافة إلى الأسماك الزيتية ، تشمل اللحوم الحمراء والكبد وصفار البيض.

يمكنك أيضًا اختيار الأطعمة المدعمة ، مثل بعض الدهون القابلة للدهن وحبوب الإفطار.

ويضيف: "في المملكة المتحدة ، لا يُعد حليب الأبقار عمومًا مصدرًا جيدًا لفيتامين (د) لأنه غير محصّن ، كما هو الحال في بعض البلدان الأخرى".

يمكن أن يؤدي تناول الكثير من مكملات فيتامين (د) على مدى فترة طويلة من الوقت إلى تراكم الكثير من الكالسيوم في الجسم ، مما قد يؤدي إلى إضعاف العظام وتلف الكلى والقلب.

يمكن أن تشمل أعراض نقص فيتامين د ضعف العضلات والألم والتعب والاكتئاب.

يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى مشاكل العظام مثل الكساح عند الأطفال ، وآلام العظام الناتجة عن حالة تسمى تلين العظام عند البالغين.

حددت معلومات المريض عددًا من الأعراض الأخرى عند البالغين.

يقول الموقع: "يشتكي بعض الأشخاص من التعب العام والأوجاع والآلام الغامضة والشعور العام بعدم الصحة".

ويضيف أنه في حالة النقص الشديد ، قد يتسبب ضعف العضلات في صعوبة صعود السلالم أو النهوض من الأرض أو الكرسي المنخفض ، "أو يمكن أن يؤدي إلى قيام الشخص بالسير بنمط متمايل"

قد يجد البالغون أيضًا أن العظام يمكن أن تشعر بألم إلى ضغط متوسط.

ويضيف الموقع: "ليس من غير المألوف أن يعاني الناس من كسر شعري في العظام مما يسبب الحنان والألم".

يذكر الناس أن آلام العظام غالبًا ما تحدث أيضًا في أسفل الظهر والوركين والحوض والفخذين والقدمين.