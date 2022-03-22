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صنعاء - ميسرا اسماعيل - تعرضت خيارات الأزياء الباهظة الثمن بشكل لا يصدق للطاغية الروسي فلاديمير بوتين "المثير للاشمئزاز" للانفجار بينما تتعرض بلاده لأزمة اقتصادية ويواصل دفع شعبه إلى الموت في أوكرانيا.

ارتدى بوتين ، 69 عامًا ، الذي ظهر في مسيرة مؤيدة للحرب الأسبوع الماضي ، سترة لورو بيانا تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه إسترليني - أي أكثر من ثلاثين ضعف متوسط ​​الأجر الشهري للروسي. يأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه الخبراء أن الرد العالمي على غزو بوتين لأوكرانيا سيعيد الاقتصاد الروسي إلى الوراء ثلاثين عامًا. ستضر الأزمة أيضًا بمستوى المعيشة بشدة بالنسبة للروس العاديين على مدى السنوات الخمس المقبلة على الأقل - كل ذلك مع استمرار زعيمهم في التأمل في الملابس المصممة.

لم يكن المعطف قطعة الملابس الوحيدة التي يرتديها بوتين بسعر باهظ - فالبلوز ذو الياقة الملفوفة ، من المصمم الإيطالي Kiton ، تبلغ قيمته 2400 جنيه إسترليني.

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شاهد خزانة ملابس بوتين الفخمة التي وصفت بأنها "مثيرة للاشمئزاز" والمفاجأة الكبرى بسعر المعطف

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وفقًا لـ Russia Beyond ، فإن بدلاته لها سعر يبدأ من 4000 جنيه إسترليني ويتم إنتاجها بواسطة خياط ماهر ، وفقًا لصحيفة The Mirror.

تم انتقاد الطاغية المخادع على وسائل التواصل الاجتماعي لاستمراره في الاستهزاء بذوقه الباهظ بينما يقود بلاده إلى أزمة.



غردت مضيفة البرامج الحوارية الأمريكية تريش ريجان: "ارتدى بوتين معطفًا بقيمة 14000 دولار في" المسيرة "... ما يقرب من 1.5 ضعف دخل الفرد السنوي البالغ 10 آلاف دولار للروس يوميًا. بعض القادة.

"يقود شعبه إلى الموت والدمار الاقتصادي الكامل بينما يرتدي خيوط مصممه. مقزز."

بدأت عريضة تطالب لورو بيانا بإدانة بوتين علانية بعد ارتباطه بالعلامة التجارية ، وقد وصلت بالفعل إلى أكثر من 1000 توقيع.

ومن المعروف أيضًا أنه يرتدي ملابسه الرياضية ، حيث يلتقط الصور أثناء التمرين مرتديًا بدلة رياضية Loro Piana بقيمة 2400 جنيه إسترليني.

تضيف المصادر أن ماركة الملابس المفضلة لدى بوتين هي Brioni ، الخياط الإيطالي الشهير بملابس Bond ، في حين أن حذائه يأتي من Salvatore Ferragamo أو John Lobb.

يقال إن المصممون يمزقون أي ملصقات لذلك لا يتم لفت الانتباه إلى العلامات التجارية الفخمة التي يرتديها بوتين.

لاحظ الكثيرون سخافة كراهية بوتين الواضحة لكل الأشياء الغربية ، والتي أشار إليها مؤخرًا خطابه المتجول قبل أيام من غزو أوكرانيا والذي تحسر فيه على الرأسمالية الغربية - فقط بالنسبة له ليكون من المعجبين بملابس مصمميها.

صرح أحد مستخدمي تويتر: "إذا كانت روسيا وبوتين يكرهان الغربيين بشكل عام ، فلماذا يحتاج بوتين إلى ارتداء معطف شتوي صنعه الغربيون؟".

قال أحد المستخدمين: "قد يكون معطف بوتين مصنوعًا من الذهب ، لكن كرات زيلينسكي مصنوعة من النحاس".

يُزعم أيضًا أن بوتين يمتلك مجموعة ساعات تبلغ قيمتها حوالي 450.000 جنيه إسترليني.

محور المجموعة الباهظة هو توربوجراف بقيمة 300 ألف جنيه إسترليني ، والذي يأتي مزودًا بحزام من جلد التمساح مخيط يدويًا وأذرع مطلية بالذهب.

بينما يضطر العديد من الروس إلى العيش في فقر مدقع بشكل متزايد ، يمتلك بوتين قصرًا قيمته مليار دولار ، يُدعى بشكل متواضع "قصر بوتين" - بالإضافة إلى 19 عقارًا آخر ، و 58 طائرة وطائرة هليكوبتر ، ويختًا فاخرًا بقيمة 73 مليون جنيه إسترليني. .

يتوقع مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال أن الأجور الحقيقية في روسيا ستنخفض بنسبة 18 في المائة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة.

كما توقعوا أن الأجور الحقيقية الروسية ستنخفض بنسبة 25.7 في المائة بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2024 ، بينما من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 30 في المائة في عام 2023.

أضاف ماكسيميليان هيس ، زميل آسيا الوسطى في برنامج أوراسيا في معهد أبحاث السياسة الخارجية غير الربحي ، أن العملة الروسية تواجه هبوطًا مجانيًا.

قال لـ CNBC: "المشكلة التي تواجهك الآن هي أننا في الأساس في دوامة حيث لا نعرف عدد الخسائر غير المحققة المتبقية لندركها.

"لذلك ما زلنا لا نستطيع استبعاد أن الروبل يمكن أن ينهار".