نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر الأميرة الأردنية هيا بنت الحسين تودع العزوبية وحاكم دبي يصاب بنوبة قلبية صور مسربة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - قام نشطاء السوشيال ميديا بالأمارات، بإعادة تداول ونشر لتقرير صحيفة ديلي أكسبريس البريطانية والتي كشفت عن ارتباط الاميرة الاردنية هيا بنت الحسين زوجة حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم والأمير تشارلز ولي عهد المملكة المتحدة، الذي يعد ابن الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة.

ونقلا الصحيفة البريطانية، فقد قالت أن الأميرة هيا هربت من دبي إلى لندن حيث أقامت معركة قانونية مع زوجها المفصول، وهي الزوجة السادسة السادسة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كما أنها تعد صديقة للعائلة الملكية البريطانية ولها علاقة متينة مع الأمير تشارلز.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

إذا لاحظت هذه العلامة وأنت في المرحاض فهي دليل على تلف الكبد وارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار".. اتصل بالطبيب فورًا

عصير أحمر لعلاج السرطان في 42 يوما!

الموت يفجع أسرة الأمير متعب بن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

عريس يفاجئ المعازيم ويطرد أقرب الناس إليه من حفل الزفاف وردة فعل العروسة صدمت الجميع!

تفاصيل جديدة في قضية فتاة التيك توك "حنين حسام" التي اتهمت بالاتجار بالبشر

فاكهة صغيرة تقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وتحمي من تلف الشرايين في الدماغ والقلب والكلى والعينين وتحسن الحالة الصحية فورًا

ابنة عادل إمام الجميلة التي أخفاها عن الكاميرات لسنوات وسببت له ورطة كبيرة مع زعيم دولة عربية بسبب جمالها الصارخ .. حقائق صادمة مع الصور

لا تأكلها أبدًا.. 4 أطعمة مدمرة ترفع نسبة السكر في الدم فوراً وتمنع إنتاج الأنسولين (تعرف عليها)

من هي "عشيقة بوتين الحسناء " التي لفتت الأنظار بعد مطالب بترحيلها من سويسرا والمطالبة أن والدها مسلم!!.. شاهد الصور

علامة على الجلد تشير على نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها قبل فوات الآوان

رخيص الثمن ومتوفر في كل منزل.. نبات عشبي “شهير” يخفض نسبة السكر في الدم بسرعة فاجأت الأطباء

لن تصدق ماذا سيحدث إذا وضعت قطرات من زيت الزيتون على هذه المنطقة الحساسة من جسمك

فايزر تسحب عقار شهير لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة.. والكشف عن اسمه

صدمة : عريس طبق وصية أمه في ليلة الدخلة.. فكانت نهاية العروس في العناية المركزة!

وتابعت الصحيفة، أن الأميرة هيا بنت الحسين (45 سنة ) تخوض معركة قانونية مع زوجها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أطلقت الأميرة الأردنية دعوى قضائية في لندن بعد أن فرت من دبي، مشيرتا أن الأميرة هيا قضت بعض الوقت مع الأمير تشارلز وكاميلا في العديد من المناسبات على مر السنين ولديها هذا الارتباط المفاجئ بوريث العرش البريطاني .

الاميرة هيا بنت الحسين برفقة الأمير تشارلز ولي عهد اللمملكة البريطانية .

ولفتت الصحيفة إلى أن الأميرة هيا صاحبة الدماء الملكية منذ ولادتها وحتى الزواج، هي أخت غير شقيقة للملك عبد الله الثاني ملك الأردن، حيث عززت مكانتها في الأوساط الملكية الإماراتية عندما تزوجت الملياردير الشيخ محمد ال مكتوم في دبي عام 2004.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الأميرة هيا كانت منتظمة في رويال أسكوت على مر السنين وصديقة للأمير تشارلز وكاميلا دوقة كورنوال.

وأكدت صحيفة أكسبريس البريطانية أنه في سبتمبر الماضي، انضمت الأميرة هيا إلى تشارلز وكاميلا في زيارة إلى لندن ليخت " Maiden" الذي تم تجديده حديثا في قاعدة"" HMS President العسكرية البريطانية.

الأمير تشارلز والأميرة هيا بنت الحسين ما هو الرابط فيما بينهم وأشارت الصحيفة إلى أن الأميرة هيا زوجة حاكم دبي محمد بن راشد عرضت صورها مع الأمير تشارلز وكاميلا في جميع أنحاء دبي في عام 2016م عندما قاما بجولة في المدينة الإنسانية الدولية.

وبينت الصحيفة أن الأمير الأردنية وأميرة الإمارات العربية المتحدة ليست غريبة على الأوساط الملكية الدولية، لذلك قد لا يكون مفاجئا أنها اختارت محاج استخدمه أفراد الأسرة الملكية البريطانية سابقا، حيث اختارت الأميرة هيا محاميا كان يستخدمه الأمير تشارلز والأمير أندرو لتمثيلها في معركة المحكمة العليا الحالية مع زوجها.

وذكرت الصحيفة ان المحامية شاكلتون مثلت الامير تشارلز اثناء طلاقه من الاميرة ديانا.