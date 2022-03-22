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صنعاء - ميسرا اسماعيل - فُجعت أسرة الأمير متعب بن الملك عبدالله آل سعود بوفاة الأميرة مها ابنة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وفقما تناقلت مواقع إخبارية غير رسمية يوم السبت 19 مارس/آذار 2022.

وأعلنت العديد من المصادر المحلية في المملكة العربية السعودية من خلال الحسابات الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت الموافق 19 مارس من العام الجاري، عن وفاة الأميرة مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود.

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الموت يفجع أسرة الأمير متعب بن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

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ولم يتم إصدار حتى ساعة كتابة الخبر، أي بيان رسمي من قبل الديوان الملكي السعودي، حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بنبأ وفاة الأمير مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز، وقد غرد الكثيرون بالتعزية والمواساة على الأمير خالد بن عبدالله لوفاة الأميرة مها بنت عبدالله بن عبد العزيز.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه بيان رسمي من الديوان الملكي الرسمي بشأن وفاة الأميرة مها بنت عبدالله آل سعود، كثرت التصريحات غير الرسمية حول سبب وفاة الأميرة والتي جاءت بعد أقل من عام على وفاة شقيقتها هلا التي وافتها المنية شهر أكتوبر من العام الماضي.

وتناقلت هذه المواقع أسباب غير دقيقة حول سبب وفاة الأميرة مها ومنها تعرضها لوعكة صحية ألمت بها خلال الأيام الماضية، وأدخلت على أثرها إلى المستشفى حتى تم إعلان وفاتها.

وانهالت برقيات التعازي بوفاة الأميرة مها بنت عبدالله بن عبدالعزيز بالرغم من غياب البيان الرسمي لوفاتها.

وأشار عدد من المغردين إلى أن الأميرة الراحلة هي ابنة الملك عبدالله بن عبدالعزيز من زوجته الأردنية العنود بنت دحام بن درداح الفايز الصخري.

وبحسب موقع ويكيبيديا، فقد أنجبت العنود الفايز الصخري للملك عبدالله أربع بنات ثم انفصلت عنه، وهن: جواهر، هلا، مها وسحر.

حيث غرد الحساب الرسمي التابع للأمير عبدالله بن عبدالعزيز على موقع التواصل الاجتماعي توير قال:” بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى نعزي أسرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في وفاة الأميرة مها بنت عبدالله آل سعود رحمها الله، سائلين الله عز وجل أن يتغمدها في رحمته.

وفي الوقت الذي لم يصدر فيه بيان رسمي من الديوان الملكي الرسمي بشأن وفاة الأميرة مها بنت عبدالله آل سعود، كثرت التصريحات غير الرسمية حول سبب وفاة الأميرة والتي جاءت بعد أقل من عام على وفاة شقيقتها هلا التي وافتها المنية شهر أكتوبر من العام الماضي.