نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر فاكهة صغيرة تقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وتحمي من تلف الشرايين في الدماغ والقلب والكلى والعينين وتحسن الحالة الصحية فورًا على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - يمكن لنمط الحياة الصحي أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، وسيشمل بعض ذلك اتباع نظام غذائي صحي. في الواقع ، اقترحت دراسة جديدة أن تناول التوت البري قد يساعد في لعب دور مهم في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

تعد أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسي للوفاة على مستوى العالم ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. تشرح NHS أن الأمراض القلبية الوعائية مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية ، وعادة ما ترتبط بتراكم الرواسب الدهنية داخل الشرايين وزيادة خطر الإصابة بجلطات الدم.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

الموت يفجع أسرة الأمير متعب بن الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود

عريس يفاجئ المعازيم ويطرد أقرب الناس إليه من حفل الزفاف وردة فعل العروسة صدمت الجميع!

تفاصيل جديدة في قضية فتاة التيك توك "حنين حسام" التي اتهمت بالاتجار بالبشر

فاكهة صغيرة تقلل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية وتحمي من تلف الشرايين في الدماغ والقلب والكلى والعينين وتحسن الحالة الصحية فورًا

ابنة عادل إمام الجميلة التي أخفاها عن الكاميرات لسنوات وسببت له ورطة كبيرة مع زعيم دولة عربية بسبب جمالها الصارخ .. حقائق صادمة مع الصور

لا تأكلها أبدًا.. 4 أطعمة مدمرة ترفع نسبة السكر في الدم فوراً وتمنع إنتاج الأنسولين (تعرف عليها)

من هي "عشيقة بوتين الحسناء " التي لفتت الأنظار بعد مطالب بترحيلها من سويسرا والمطالبة أن والدها مسلم!!.. شاهد الصور

علامة على الجلد تشير على نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها قبل فوات الآوان

رخيص الثمن ومتوفر في كل منزل.. نبات عشبي “شهير” يخفض نسبة السكر في الدم بسرعة فاجأت الأطباء

لن تصدق ماذا سيحدث إذا وضعت قطرات من زيت الزيتون على هذه المنطقة الحساسة من جسمك

فايزر تسحب عقار شهير لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة.. والكشف عن اسمه

صدمة : عريس طبق وصية أمه في ليلة الدخلة.. فكانت نهاية العروس في العناية المركزة!

ما سر المادة الـ 14 من قانون الأحوال الشخصية الجديدة في السعودية التي أثارت جدلا واسعا؟

اقوى مشروب مذهل لطرد الكحة والبلغم في يومين ينقي الصدر من البلغم وينظف الرئتين تماما.. تعرف عليه

شاهد: "وذ نكهة" رهف القحطاني تظهر بدون فلتر ومكياج.. وتعلق: "أتحدى أي مشهورة تسوي مثلي"

مشروب رائع يقلل مقاومة الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم بسرعة أذهلت الأطباء

وتقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: "يمكن أن تترافق أيضًا مع تلف الشرايين في أعضاء مثل الدماغ والقلب والكلى والعينين.

"الأمراض القلبية الوعائية هي أحد الأسباب الرئيسية للوفاة والعجز في المملكة المتحدة ، ولكن يمكن الوقاية منها إلى حد كبير باتباع أسلوب حياة صحي."

وجدت تجربة سريرية جديدة أن الاستهلاك اليومي للتوت البري لمدة شهر يحسن وظائف القلب والأوعية الدموية لدى الرجال الأصحاء.

نظرت الدراسة الجديدة ، التي نُشرت اليوم في مجلة Food & Function ، في مسحوق مجفف بالتوت البري الكامل ، يعادل 100 جرام من التوت البري الطازج ، وتأثيره على صحة القلب والأوعية الدموية.

شملت الدراسة 45 رجلاً يتمتعون بصحة جيدة تناولوا مسحوق التوت البري الكامل بما يعادل 100 جرام من التوت البري الطازج يوميًا (9 جرام من المسحوق) أو دواءً وهميًا لمدة شهر واحد.

ووجدت أن أولئك الذين يستهلكون التوت البري لديهم تحسن كبير في تمدد بوساطة التدفق ، مما يشير إلى تحسن وظائف القلب والأوعية الدموية.

يعتبر هذا مؤشرًا حيويًا حساسًا لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويقيس كيفية اتساع الأوعية الدموية عند زيادة تدفق الدم.

قالت الدكتورة آنا رودريغيز ماتيوس ، كبيرة المحاضرين في التغذية في كينجز كوليدج لندن وكبيرة مؤلفي الدراسة: "إن الزيادات في البوليفينول والأيضات في مجرى الدم والتحسينات ذات الصلة في التمدد بوساطة التدفق بعد استهلاك التوت البري تؤكد على الدور المهم للتوت البري. قد تلعب في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية. ".

وأضافت: "حقيقة أن هذه التحسينات في صحة القلب والأوعية الدموية شوهدت مع كمية من التوت البري يمكن استهلاكها بشكل معقول يوميًا تجعل التوت البري ثمرة مهمة في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية لعامة الناس".

لاحظ الباحثون أن الاستهلاك المنخفض للفواكه والخضروات هو أحد أهم عوامل الخطر القابلة للتعديل والمرتبطة بارتفاع معدل الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم.

تشير النتائج إلى أن تناول التوت البري كجزء من نظام غذائي صحي يمكن أن يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تحسين وظائف الأوعية الدموية.

تم الانتهاء من دراسة تجريبية أولية مع خمسة شبان أصحاء لتأكيد النشاط البيولوجي لمسحوق التوت البري المجفف بالتجميد.

ووجدت الدراسة تحسينات كبيرة في تمدد بوساطة التدفق بعد ساعتين من الاستهلاك الأول وبعد شهر واحد من الاستهلاك اليومي تظهر فائدة فورية ومزمنة.

في الواقع ، على الرغم من أن السبب الدقيق للأمراض القلبية الوعائية غير واضح ، إلا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول أن هناك الكثير من "عوامل الخطر" التي يجب مراعاتها ، وبعض الأنظمة الغذائية المحيطة.

يقول الجسم الصحي إن اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وارتفاع ضغط الدم ، وهما من عوامل الخطر. علاوة على ذلك ، فإن زيادة الوزن أو السمنة تزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم ، وكلاهما من عوامل الخطر لأمراض القلب والأوعية الدموية.

إذا كان عمرك يزيد عن 40 عامًا ، فيجب أن يدعوك طبيبك لإجراء فحص NHS Health Check كل خمس سنوات. يتضمن جزء من هذا الفحص تقييم مخاطر الأمراض القلبية الوعائية الفردية الخاصة بك وتقديم المشورة لك حول كيفية تقليلها إذا لزم الأمر.