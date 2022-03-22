نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر من هي "عشيقة بوتين الحسناء " التي لفتت الأنظار بعد مطالب بترحيلها من سويسرا والمطالبة أن والدها مسلم!!.. شاهد الصور على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - طالب عشرات الآلاف بالتوقيع على عريضة تطالب بترحيل "عشيقة فلاديمير بوتين" من حيث تقيم في رغد من العيش المحسود بسويسرا، وهي لاعبة جمباز سابقة، ولدت قبل 38 سنة باسم Alina Kabaeva لأب من مسلمي التتار.

زوجة ديكتاتور واهم

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

من هي "عشيقة بوتين الحسناء " التي لفتت الأنظار بعد مطالب بترحيلها من سويسرا والمطالبة أن والدها مسلم!!.. شاهد الصور

علامة على الجلد تشير على نقص شديد في فيتامين B12 الضروري لجسمك.. تعرف عليها قبل فوات الآوان

رخيص الثمن ومتوفر في كل منزل.. نبات عشبي “شهير” يخفض نسبة السكر في الدم بسرعة فاجأت الأطباء

لن تصدق ماذا سيحدث إذا وضعت قطرات من زيت الزيتون على هذه المنطقة الحساسة من جسمك

فايزر تسحب عقار شهير لعلاج ضغط الدم بسبب مادة مسرطنة.. والكشف عن اسمه

صدمة : عريس طبق وصية أمه في ليلة الدخلة.. فكانت نهاية العروس في العناية المركزة!

ما سر المادة الـ 14 من قانون الأحوال الشخصية الجديدة في السعودية التي أثارت جدلا واسعا؟

اقوى مشروب مذهل لطرد الكحة والبلغم في يومين ينقي الصدر من البلغم وينظف الرئتين تماما.. تعرف عليه

شاهد: "وذ نكهة" رهف القحطاني تظهر بدون فلتر ومكياج.. وتعلق: "أتحدى أي مشهورة تسوي مثلي"

مشروب رائع يقلل مقاومة الأنسولين ويخفض مستويات السكر في الدم بسرعة أذهلت الأطباء

ووصفت العريضة كاباييفا بأنها "زوجة ديكتاتور واهم" هي بالإنجليزية والفرنسية والألمانية، طالبت أيضا بتجريدها مما حصلت عليه من ميداليات في الألعاب الدولية

ووقع على العريضة حتى صباح اليوم الثلاثاء في موقع change.org أكثر من 60 ألفا، اختار معظمهم كلمتي "بحذر شديد" كجواب على بند بالعريضة يطلب "تحديد ما إذا كان هناك سبب لإقامة هذا الشخص في بلدك"، كما طالبوا بالتحقق في "نظافة" أموال استخدمتها لشراء عقارات بسويسرا.

واحدة من أكثر لاعبي الجمباز تتويجا

وتذكر العريضة أن العشيقة أصبحت واحدة من أكثر لاعبي الجمباز تتويجا في روسيا، بعد فوزها في 2004 بميدالية ذهبية في دورة الألعاب الصيفية بأثينا، ثم ارتبطت عاطفيا منذ 2008 ببوتين، وبعدها لفتت انتباه الصحافة السويسرية والدولية بخبر إنجابها لطفلة في 2015 بمدينة Lugano الإيطالية اللغة في كانتون Ticino السويسري، وبأن والد الطفلة كان بوتين نفسه.

و توسعت العائلة "البوتينية" بإنجاب لاعبة الجمباز السابقة طفلين توأم في 2019 لبوتين، وقبلهما بعامين ولد له طفل بعيادة خاصة في سويسرا المقيمة فيها مع أبنائها الأربعة حاليا.

لم يعترف بابنتيه علناً

أما ممن كانت زوجته طوال 30 عاما وانفصلا بالطلاق قبل 8 سنوات، وهي مضيفة الطيران السابقة Lyudmila Skrebneva الأصغر سنا منه بخمسة أعوم، فله منها ابنتان: ايكانرينا البالغة 35 سنة، وماريا الأكبر سنا بعام.

ومع أن الابنتين من البارزات في الحياة العامة الروسية "إلا أنه لم يعترف علنا بأنهما ابنتيه، لأن بوتين يحيط حياته الشخصية بحالة كبيرة من السرية.