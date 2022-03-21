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صنعاء - ميسرا اسماعيل - قال مدير مركز الفلك الدولي المهندس محمد شوكت عودة، إن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل، مشيراً إلى معظم الدول ستتحرى الهلال يوم الجمعة 29 شعبان 1443هـ الموافق 01 إبريل، وعليه من المتوقع أن يكون يوم السبت 2 أبريل 2022 هو بداية أول أيام شهر رمضان في كافة الدول العربية.

وأضاف "تشير الحسابات الفلكية إلى أن رؤية الهلال يوم الجمعة 01 إبريل غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط وبصعوبة بالغة من أطراف بسيطة من غرب القارة الأفريقية، فيما ستكون رؤية الهلال يومها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأمريكيتين. كما ستكون رؤية الهلال يومها ممكنة بصعوبة كبيرة باستخدام تقنية التصوير الفلكي في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط"..

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عالم فلكي شهير يحدد أول أيام شهر رمضان 2022

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وتابع: نظرا لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي يوم الجمعة، فقد جرت العادة بمثل هذه الظروف أن تعلن غالبية دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي وهو يوم السبت 02 إبريل، وستكون عدته فيها 30 يوما.

وقال"بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهذه دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد 03 إبريل، وستكون عدته في بعضها 29 يوما وفي بعضها الآخر 30 يوما..وبالنسبة لوضع الهلال يوم الجمعة 01 إبريل في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس كما يلي: في جاكرتا يغيب القمر بعد 11 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 03 ساعات و43 دقيقة. وفي أبو ظبي يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 09 ساعات و5 دقائق. وفي مكة المكرمة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و25 دقيقة. وفي عمّان والقدس يغيب القمر بعد 16 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و34 دقيقة. وفي القاهرة يغيب القمر بعد 17 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و54 دقيقة. وفي الخرطوم يغيب القمر بعد 18 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 11 ساعة و05 دقائق. وفي الرباط يغيب القمر بعد 23 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 13 ساعة و22 دقيقة. ورؤية الهلال في جميع المناطق سالفة الذكر غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب.