نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر سياسي سعودي يفجر مفاجأة مدوية ويتهم أمريكا بالتنسيق مع الحوثيين لضرب المنشآت النفطية أرامكو في السعودية على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - فجر الكاتب والمحلل السياسي السعودي، خالد آل هميل السبيعي، مفاجأة مدوية، كشف فيها عن الجهات الدولية التي تقف خلف الهجمات الاخيرة التي استهدفت منشآت الطاقة السعودية.

وقال السبيعي وهو رئيس الهيئة العليا لإتحاد الإعلاميين العرب، إن الهجمات الحوثية على المملكة العربية السعودية حدثت بتنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

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وأضاف في تغريدات رصدها "موسوعة بصراوي الاخبارية"، أن هذه الهجمات، حدثت بعد أن فشلت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في انتزاع موافقة السعودية على زيادة الإنتاج البترولي لتخفيض الأسعار وفك اتفاق أوبك بلس، بالإضافة إلى رفض الرياض للإتفاق النووي الأمريكي الإيراني.

وأوضح المحلل السياسي السعودي، أن أمريكا استغلت الحرب الروسية الأوكرانية إلى دفع الدول الغربية إلى عداء حقيقي مع روسيا عسكرياً واقتصادياً لإضعافها والهيمنة عليها لصالحها عسكرياً واقتصادياً لتكون هذه الدول وقوداً وستاراً يحمي المصالح الأمريكية على حساب المصالح الأوروبية.