نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر السعودية تزف بشرى سارة للوافدين القادمين إليها من جميع دول العالم على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - أعلنت وزارة الصحة السعودية رفع كافة القيود التي فرضتها جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» للقادمين إلى المملكة.

وأشارت إلى أن القيود الملغاة هي: إلزامية تقديم شهادة الطعيم ضد «كوفيد-19»، إجراء اختبار PCR قبل القدوم إلى السعودية أو عند الوصول، الحجر الصحي المطلوب للمسافرين القادمين إلى المملكة.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ظن أنها زوجته.. رجل يعتدي على امرأة ويحاول خطفها من الشارع وحينما اكتشف أنها ليست زوجته كانت ردة الفعل مفاجأة

بيان عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين وهذا ما ورد فيه

السعودية تزف بشرى سارة للوافدين القادمين إليها من جميع دول العالم

انهيار وإصابات وفاجعة أرواح بريئة.. لغز "نفق الموت" بين 5 أمناء واختناق!

محلل اقتصادي يفجر مفاجأة.. ماذا سيحدث للعالم لو قررت السعودية إغلاق بعض مصافي النفط احترازيًا؟ (فيديو)

مصر.. الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه

نجوى فؤاد تنتقد الراقصات الأوكرانيات في مصر (فيديو)

أقوى تحرك عسكري أمريكي ضد الحوثيين بعد الضربات الأخيرة على منشآت أرامكو السعودية

7 علامات تدل على نقص فيتامين B12 الهام في جسمك .. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان

أمطار غزيرة وسحب رعدية وسيول .. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس اليوم

تعرف على قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2022

حادث مروع: سقوط طائرة صينيةوعلى متنها 133 راكبا ..شاهد لحظة سقوطها

بيان عاجل من السعودية بشأن إمدادات البترول للأسواق العالمية بعد تعرض المنشآت النفطية لهجمات حوثية

فاكهة مشهورة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وتعالج الإمساك الشديد وتقي من الإصابة بالبواسير

لأصحاب القلوب القوية .. شاهد لحظة انفجار صاروخ باليستي في سماء مدينة جدة السعودية

فاكهة معروفة تخفض نسبة الكوليسترول الضار والجلوكوز وتحمي القلب .. تعرف عليها بدون تأخير

وأفادت بأن أسباب رفع القيود تمثلت في انخفاض معدل الحالات الإيجابية لأقل من 4%، والوصول إلى معدل تطعيم بلغ 99% لجميع الفئات المستهدفة من سكان السعودية (12 عاما فأكثر).

يذكر أنه قد تقرر في 5 مارس الجاري رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا في السعودية، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فايروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة بفضل الله ثم الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة، وتضافر الجهود الوطنية الفعالة من كافة الجهات، والتقدم ولله الحمد في برنامج اللقاحات الوطني وارتفاع نسب التحصين والمناعة ضد الفيروس في المجتمع.