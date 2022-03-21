نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر انهيار وإصابات وفاجعة أرواح بريئة.. لغز "نفق الموت" بين 5 أمناء واختناق! على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - استيقظت منطقة تبوك، فجر اليوم، على خبر فاجعة وفاة طفلَيْن غرقاً "في وقتَيْن مختلفَيْن" من مساء أمس الأحد وفجر اليوم، في مستنقع النفق المتعثر المعروف بـ "دوار الله أكبر".

وفي الوقت الذي باشرت فيه الجهات المعنية انتشال جثتَي المتوفين، حمّل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أمانة تبوك والجهة المنفّذة المسؤولية في تعثر هذا المشروع الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2016 م، بحسب تصريح أمانة المنطقة لوكالة الأنباء السعودية، أثناء الإعلان عن المشروع عام 2014م، بتكلفة 195 مليون ريال بمرحلتيه الأولى والثانية.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

ظن أنها زوجته.. رجل يعتدي على امرأة ويحاول خطفها من الشارع وحينما اكتشف أنها ليست زوجته كانت ردة الفعل مفاجأة

بيان عاجل من الجوازات السعودية بشأن الوافدين وهذا ما ورد فيه

السعودية تزف بشرى سارة للوافدين القادمين إليها من جميع دول العالم

انهيار وإصابات وفاجعة أرواح بريئة.. لغز "نفق الموت" بين 5 أمناء واختناق!

محلل اقتصادي يفجر مفاجأة.. ماذا سيحدث للعالم لو قررت السعودية إغلاق بعض مصافي النفط احترازيًا؟ (فيديو)

مصر.. الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه

نجوى فؤاد تنتقد الراقصات الأوكرانيات في مصر (فيديو)

أقوى تحرك عسكري أمريكي ضد الحوثيين بعد الضربات الأخيرة على منشآت أرامكو السعودية

7 علامات تدل على نقص فيتامين B12 الهام في جسمك .. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان

أمطار غزيرة وسحب رعدية وسيول .. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس اليوم

تعرف على قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2022

حادث مروع: سقوط طائرة صينيةوعلى متنها 133 راكبا ..شاهد لحظة سقوطها

بيان عاجل من السعودية بشأن إمدادات البترول للأسواق العالمية بعد تعرض المنشآت النفطية لهجمات حوثية

فاكهة مشهورة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وتعالج الإمساك الشديد وتقي من الإصابة بالبواسير

لأصحاب القلوب القوية .. شاهد لحظة انفجار صاروخ باليستي في سماء مدينة جدة السعودية

فاكهة معروفة تخفض نسبة الكوليسترول الضار والجلوكوز وتحمي القلب .. تعرف عليها بدون تأخير

المشروع الذي كان تنوي فيه أمانة المنطقة مروراً بخمس أمناء سابقين، تطبيق الخطة الإستراتيجية لمعالجة الاختناقات المرورية، إلا أن الواقع الآن هو وجود الاختناق المروري وشبه شلل للسير، وذلك قبل أن يحدث انهيارٌ له في عام 2019 م؛ حيث كشفت وقتها "الأمانة"، في بيان لها، أنه انهيارٌ في الشدّة المعدنية الحاملة للبلاطة مما أدى إلى سقوطها، وتسبّب الانهيار في إصابة 21 عاملاً.

والمتابع لتصريحات الأمانة لوسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، يرى عدداً من المبررات التي تقدّمها بين فترة وأخرى للهروب من تعثر المشروع، ومن تلك المبررات خطوط الصرف الصحي، خطوط الكيبل الزيتي الخاص بالاتصالات، وعملت الأمانة لنقل تلك الخطوط بقيمة تتجاوز 21 مليون ريال.

من جهة أخرى، ينتظر اليوم أن يصدر تصريحٌ عن تفاصيل حادثتَي الغرق وأسبابهما.

وكانت "سبق"، قد تابعت الحادثتَيْن بخبَريْن منفصلَيْن، مساء أمس واليوم، ومن المتوقع أن تصدر أمانة المنطقة تفاصيل المشروع الذي يُعد تعثره سبباً ضمن الأسباب التي أدّت إلى هذه المأساة.