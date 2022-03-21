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صنعاء - ميسرا اسماعيل - كشف محلل اقتصادي، ما سيحدث للعالم إذا قررت المملكة إغلاق بعض مصافي النفط احترازيًا.

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محلل اقتصادي يفجر مفاجأة.. ماذا سيحدث للعالم لو قررت السعودية إغلاق بعض مصافي النفط احترازيًا؟ (فيديو)

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وقال المحلل الاقتصادي خلال ظهوره على قناة الإخبارية، إن قيام السعودية بذلك سوف يحدث ضجة كبيرة لأن الإمدادات والشح المعروض العالمي من النفط كبير، مشيرًا إلى أنه هناك توازن بين العرض والطلب، لكن الصورة اسوأ مما يتصوره الكثيرون بالنسبة للمعروض العالمي من النفط.



وتابع: "هناك نقص قادم لا يتزامن مع الانتعاش الذي حدث في الطلب العالمي على النفط، وبالتالي فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع".



واختتم حديثه، بأنه إذا حدث أمر مثل هذا فإن الأسعار ستتخطى مستوياتها الحالية، وستُحدث اضطرابًا في الأسواق العالمية والاقتصاد العالمي.