نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر مصر.. الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل - ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك العاملة في مصر بشكل مفاجئ، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين.

وقفز سعر الدولار مقابل الجنيه من جديد اليوم الاثنين في عدد من البنوك مقارنة بختام تعاملات أمس، ليصل إلى مستوى 17.5 جنيه للبيع.

تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦

® زوارنا يتصفحون الآن:

محلل اقتصادي يفجر مفاجأة.. ماذا سيحدث للعالم لو قررت السعودية إغلاق بعض مصافي النفط احترازيًا؟ (فيديو)

مصر.. الدولار يقفز لمستوى تاريخي بشكل مفاجئ أمام الجنيه

نجوى فؤاد تنتقد الراقصات الأوكرانيات في مصر (فيديو)

أقوى تحرك عسكري أمريكي ضد الحوثيين بعد الضربات الأخيرة على منشآت أرامكو السعودية

7 علامات تدل على نقص فيتامين B12 الهام في جسمك .. لا تتجاهلها وتعرف عليها قبل فوات الأوان

أمطار غزيرة وسحب رعدية وسيول .. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس اليوم

تعرف على قائمة ضحايا رامز جلال في رمضان 2022

حادث مروع: سقوط طائرة صينيةوعلى متنها 133 راكبا ..شاهد لحظة سقوطها

بيان عاجل من السعودية بشأن إمدادات البترول للأسواق العالمية بعد تعرض المنشآت النفطية لهجمات حوثية

فاكهة مشهورة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وتعالج الإمساك الشديد وتقي من الإصابة بالبواسير

لأصحاب القلوب القوية .. شاهد لحظة انفجار صاروخ باليستي في سماء مدينة جدة السعودية

فاكهة معروفة تخفض نسبة الكوليسترول الضار والجلوكوز وتحمي القلب .. تعرف عليها بدون تأخير

وبلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 17.40 جنيه للشراء و17.50 جنيه للبيع بزيادة 1.76 جنيه.

كما وصل سعر الدولار في بنك مصر إلى 17.40 جنيه للشراء، و17.50 جنيه للبيع، بزيادة 1.76 جنيه.

وسجل سعر الدولار في بنك القاهرة 17.42 جنيه للشراء، و17.52 جنيه للبيع، بزيادة 1.76 جنيه.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم، رفع سعر الفائدة 1% مرة واحدة، وذلك بعد قرار من الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي، بزيادة سعر الفائدة، وهو ما تبعه عدد من البنوك المركزية في عدد من الدول.

المصدر: مصراوي