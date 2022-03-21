نجوى فؤاد تنتقد الراقصات الأوكرانيات في مصر (فيديو)

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - انتقدت الراقصة المصرية الشهيرة نجوى فؤاد (83 عاما)، الراقصات الأوكرانيات المتواجدات في مصر، مما أثار موجة جدل واسعة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت نجوى فؤاد أثناء حلولها ضيفة يوم السبت، على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز عبر شاشة "MBC مصر"، إنها حزينة بسبب الملابس التي ترتديها الراقصات الأوكرانيات في مصر.

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وأرجعت سبب حزنها إلى ما وصفته بأن هذه الملابس لا تناسب عادات وتقاليد المجتمع الشرقي.

وقالت: "ملابس الراقصات الأوكرانيات لا تناسب مجتمعنا الشرقي، هما بيرقصوا حلو.. لكن بالنسبة للزي بتاعهم فأنا غاضبة وربنا غاضب.. لأن لازم يكون عليهم رقابة كتير اووي اووي".

وتابعت واصفة ملابسهن بالفاضحة: "لبس فاضح مفتوح كتير وكله شبابيك، ومصر بلد إسلام وليست دولة أوروبية. هما مش عارفين حاجة، هما عندهم ده عادي، لكن عندنا لأ".

وأضافت: "لبسهم كله شبابيك ومفتح، ولازم يتوجهوا يلبسوا إزاي لأنهم في مصر.. أنا أول واحدة في مصر غطت بطنها وهي بترقص، أنا اللي عملت الشيفون على فتحة البطن أيام رقابة يحيى حقي، لأني مكنتش عارفة أرقص باللبس المفتوح دا".

المصدر: "MBC مصر"