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صنعاء - ميسرا اسماعيل - نقلت الولايات المتحدة عددًا كبيرًا من صواريخ باتريوت الاعتراضية المضادة للصواريخ إلى السعودية في الأسابيع الأخيرة، حيث تسعى إدارة بايدن إلى تخفيف ما كان نقطة توتر في العلاقات الأمريكية السعودية المعقدة بشكل متزايد.

وأكد مسؤول كبير في الإدارة أمس الأحد، أن الصواريخ المعترضة قد أرسلت إلى السعودية، وفق صحيفة "وول ستريت جورنال".

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أقوى تحرك عسكري أمريكي ضد الحوثيين بعد الضربات الأخيرة على منشآت أرامكو السعودية

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وقال المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه رسميًا، إن القرار يتماشى مع وعد الرئيس جو بايدن بأن "أمريكا ستحظى بدعم أصدقائنا في المنطقة".

وأدان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان أمس الأحد قوات الحوثي في ​​اليمن بعد أن أطلقت واحدة من أعنف وابل الضربات الصاروخية والطائرات بدون طيار على منشآت الطاقة الحيوية في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى اندلاع حريق في أحد المواقع ووقف إنتاج النفط مؤقتًا في موقع آخر.

ومن جانبهم، أوضح مسؤولون أمريكيون، أن البيت الأبيض لم يتعمد التأخر بتزويد السعودية المنظومة الاعتراضية، وإنما السبب يعود لارتفاع الطلب على الأسلحة من دول أخرى.