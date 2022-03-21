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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أصدر المركز الوطني للأرصاد في السعودية تقريرا عن حالة الطقس اليوم الاثنين حذر فيه من استمرار الموجة البردة مصحوبة بأمطار غزيرة وسحب رعدية علبى عدة مناطق في المملكة.

وتوقّع مركز الأرصاد في تقريره أن الفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف).

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أمطار غزيرة وسحب رعدية وسيول .. الأرصاد السعودية تحذر من حالة الطقس اليوم

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وكذلك على منطقتَي القصيم والرياض؛ تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وأجزاءٍ من الحدود الشمالية والجوف، ولا يُستبعد تكوُّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة (الطائف).

وأوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقُط البَرَد، وسيول، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

وكان الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، أشار مساء الأحد إلى أن خلال هذا الأسبوع يتساوى طول الليل مع النهار زمانًا، وتشرق وتغرب الشمس من مشرقها ومغربها تمامًا، وتخرج الزواحف من مخابئها نهارًا.