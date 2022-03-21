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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية بأن المملكة العربية السعودية تعلن أنها لن تتحمل مسؤولية أي نقص في إمدادات البترول للأسواق العالمية في ظل الهجمات التي تتعرض لها منشآتها النفطية من الحوثيين المدعومين من إيران. وأكدت المملكة أهمية أن يعي المجتمع الدولي خطورة استمرار إيران في استمرارها بتزويد الحوثيين بتقنيات الصواريخ البالستية والطائرات المتطورة دون طيار، التي تستهدف بها مواقع إنتاج البترول والغاز ومشتقاتهما في المملكة، لما يترتب على ذلك من آثارٍ وخيمة على قطاعات الإنتاج والمعالجة والتكرير، و سوف يُفضي ذلك إلى التأثير على قدرة المملكة الإنتاجية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، الأمر الذي يهدد بلا شك أمن واستقرار إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية. تستطيع قرآءة بقية التفاصيل في الأسفل♦ ® زوارنا يتصفحون الآن: حادث مروع: سقوط طائرة صينيةوعلى متنها 133 راكبا ..شاهد لحظة سقوطها بيان عاجل من السعودية بشأن إمدادات البترول للأسواق العالمية بعد تعرض المنشآت النفطية لهجمات حوثية فاكهة مشهورة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وتعالج الإمساك الشديد وتقي من الإصابة بالبواسير لأصحاب القلوب القوية .. شاهد لحظة انفجار صاروخ باليستي في سماء مدينة جدة السعودية فاكهة معروفة تخفض نسبة الكوليسترول الضار والجلوكوز وتحمي القلب .. تعرف عليها بدون تأخير نقص فيتامين " د " يستنزف قوة العظام والعضلات لديك.. إليك علامات في جسدك نهارا تدل على نقص هذا الفيتامين الهام لجسمك عشبة إذا وضعتها في كوب شاي وتناولته قبل النوم فإنها تعالج الأرق وتخلصك من الاضطرابات والتوتر وتمنع توقف التنفس أثناء النوم تحذير خطير : ظهور هذه العلامة في القدمين تنذر بوجود ورم خبيث في الدماغ؟ .. تعرف عليها وانقذ نفسك قبل فوات الأوان؟ لا زال مشتعلًا.. مواطن سعودي يوثق بقايا الصاروخ الحوثي الذي دمرّته الدفاعات الجوية بعد سقوطه في مدينة جدة (فيديو) القبض على الفنان السعودي الشهير ناصر القصبي والسبب مفاجأة كبرى للسعوديين.. شاهد الفيديو طعام بسيط وموجود في كل بيت .. يخفض مستويات السكر في الدم بشكل أدهش الأطباء كارثة لمرضى السكري .. أسوأ 10 أطعمة على الريق تدمر هرمون الإنسولين وترفع السكر في الدم فوراً .. ابتعد عنها مهما كانت حاجتك إليها ؟! وبين المصدر أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته في المحافظة على إمدادات الطاقة ووقوفه بحزم ضد جماعة الحوثيين المدعومة من إيران وردعها عن هجماتها التخريبية التي تشكل تهديداً مباشراً لأمن الإمدادات البترولية في هذه الظروف بالغة الحساسية التي تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

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