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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يعد التين من أفضل الأطعمة لمرضى السكر، حيث يقلل من استجابات الجلوكوز والأنسولين التى تحدث في الجسم بعد تناول الطعام، مما يحمي مرضى السكرى من مخاطر كثيرة.

ويعود ذلك لاحتواء التين على حمض الخليك الذي يمكن الجسم من تحمل الجلوكوز وتقليل استجابات الجسم وفقًا لما نشره موقع "organicfacts "، الذى أشار إلى أن التين غنى بالألياف التى تساعد تحسين وظائف الانسولين.

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فاكهة مشهورة تعوض الأنسولين وتخفض نسبة السكر في الدم وتعالج الإمساك الشديد وتقي من الإصابة بالبواسير

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وتوجد هذه الفوائد في التين الطازج والمجفف على حد سواء ولكن ينبغي على مرضى السكر عدم تحلية التين المجفف عند تناوله في رمضان، وفوائد التين للجسم متعددة منها علاج مشاكل التركيز والذاكرة والجهاز العصبي وتقوية العظام والضعف.

ومن فوائده أيضًا أنه يتمتع بالعديد من الفوائد المحتملة، بما في ذلك تعزيز صحة الجهاز الهضمي والقلب، إلى جانب المساعدة في إدارة مستويات السكر في الدم.

التين يعزز صحة الجهاز الهضمي

يستخدم التين منذ فترة طويلة كعلاج منزلي أو علاج بديل لمشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك.

يحتوي على الألياف ، والتي قد تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي عن طريق تليين وإضافة معظم البراز ، وتقليل الإمساك ، والعمل كمضاد حيوي - أو مصدر غذائي للبكتيريا الصحية التي تسكن أمعائك.

يعمل التين على تحسين ضغط الدم ومستويات الدهون في الدم ، مما يساعد على تحسين صحة الأوعية الدموية وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

المصدر/ الموجز