طبيب روسي يحذر: إذا كنت مصاب بهذا المرض توقف عن قيادة السيارة فورًا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - حذر الطبيب الروسي، أندريه كوندراخين، من قيادة السيارة للذين يعانون من عدوى فيروسية حادة في جهاز التنفس.

وأكد على ضرورة تجنب القيادة، في حال إصابة جهاز التنفس بهذه العدوى، مشيرًا إلى أنها تكون مصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة، والتسمم، والصداع، والتعرق، وأن هذه العوارض دليل على وجود التهاب، وهو ما يؤدي بدوره إلى ضعف الانتباه، والحواس عموما، ما يمثل خطرا أثناء السياقة.

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وأوضح أن قواعد المرور تقول: إذا شعر الشخص بأنه مريض ولا يمكنه أداء وظائف معينة تتطلب مزيدا من التركيز والاهتمام، فليس له الحق في قيادة السيارة، وقد تشمل هذه الحالات الدوخة أو التسمم المرتبط بالأمراض المعدية".

ولفت الطبيب الروسي إلى أنه لا يُسمح بالقيادة أيضًا لأولئك الذين يعانون من مرض القلب التاجي في المرحلة الحادة، الذي يسبب آلام حادة في الصدر وارتفاع ضغط الدم الذي قد يسبق الجلطة أو السكتة الدماغية.