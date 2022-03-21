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صنعاء - ميسرا اسماعيل - بث الحساب الرسمي لقناة "MBC1" على موقع "تويتر"؛ إعلانًا تشويقيًا ومثيرًا للجزء الثالث من مسلسل "العاصوف" الذي يعود بالمشاهد إلى "حقبة التسعينات".

وأظهرت اللقطات التشويقية القبض على البطل الأول في المسلسل الممثل ناصر القصبي، وقال في مشهد آخر: "اللي يخل بأمن البلد مو بس يعتقلونه.. يعطونه على خشمه".

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القبض على الفنان السعودي الشهير ناصر القصبي والسبب مفاجأة كبرى للسعوديين.. شاهد الفيديو

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وكتب حساب "MBC GROUP" بشأن الجزء الثالث: "حقبة التسعينات بتفاصيلها الاجتماعية وخطوطها السياسية والفكرية والحياتية تشكل محور الدراما السعودية العاصوف 3".

وأوضح أن المسلسل من بطولة "بطولة ناصر القصبي، عبد الإله السناني، حبيب الحبيب، ريم عبدلله، ليلى السلمان، عبد العزيز سكيرين، ريماس منصور، زارا البلوشي وآخرين".