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صنعاء - ميسرا اسماعيل - أثار الإعلان الترويجي للمسلسل الخليجي "من شارع الهرم إلى"، الذي سيعرض على منصة "شاهد" خلال شهر رمضان 2022 غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.

تصدر هاشتاغ "وقف مسلسل من شارع الهرم إلى" قائمة الأكثر تداولا في موقع "تويتر"، وسط استياء ومطالبات من مصريين بوقف عرض هذا المسلسل، مؤكدين أنه يسيء لسمعة المصريات.

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سيعرض خلال رمضان.. مطالبات بوقف مسلسل خليجي "يسيئ للمرأة المصرية" (فيديو)

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ويظهر الإعلان الدعائي للمسلسل الذي تم طرحه مؤخرا، إحدى الراقصات المصريات وهي تحاول إغواء رب أسرة خليجية، وبالتالي هدم هذه الأسرة.

وأثار اختيار الجنسية المصرية للقائمة بدور الراقصة غضبا كبيرا بسبب تقديم المرأة المصرية بهذا الشكل، حيث قال مغردون "الست المصرية طول عمرها ملكة"، "الست المصرية يتقال عليها بـ100 راجل".

ولعبت دور الراقصة الفنانة المصرية نور الغندور التي تعيش في الكويت وتشارك في أعمال هناك.

ونشرت "ايجل فيلم" الشركة المنتجة لمسلسل "من شارع الهرم إلى ..." مجموعة صور ترصد لقطات مميزة لأبطال العمل في الكواليس، وحمست هذه اللقطات الجمهور على معرفة موعد عرض المسلسل، خاصة لتضمنه مجموعة من أشهر النجوم في الخليج العربي.

ويواصل الفريق تصوير اللقطات المتبقية في سباق مع الزمن، خاصة للحاق بموسم دراما رمضان 2022.

المصدر: RT