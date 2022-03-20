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صنعاء - ميسرا اسماعيل - استهدف الحوثيون المدعومون من إيران، اليوم الأحد، موقعًا نفطيًا تابعًا لشركة أرامكو السعودية في مدينة جدة؛ ما أسفر عن نشوب حريق.

وأظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “عرب نيوز” السعودية على حسابها في موقع “تويتر” تصاعد ألسنة الدخان بسبب الحريق جراء استهداف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لشركة أرامكو في جدة.

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تصاعد ألسنة الدخان بموقع لشركة أرامكو في جدة بعد استهدافه من الحوثيين .. شاهد الفيديو

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وأوضح التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن، في تصريح صحفي، بأن الاستهداف نتج عنه “حريق محدود بأحد الخزانات تمت السيطرة عليه دون إصابات أو خسائر بشرية”.

وبشأن الردَّ على الهجمات، أكد التحالف “ندعم الموقف الخليجي والدولي لإنجاح المشاورات اليمنية، والحوثيون يسعون لإفشاله، وسنمارس ضبط النفس لإنجاح الحوار اليمني برعاية خليجية ونحتفظ بحق الرد”.