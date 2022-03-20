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صنعاء - ميسرا اسماعيل - صرح مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة تندد بهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية، وتدعوهم للتعاون مع الأمم المتحدة وخفض التصعيد في النزاع.

وأصدر البيت الأبيض بياناً اليوم الأحد نقلاً عن سوليفان يعبر فيه عن إدانة الولايات المتحدة لهجمات الحوثيين على البنية التحتية المدنية في السعودية.

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عاجل: أول تعليق أمريكي بشأن هجمات الحوثيين على منشآت الطاقة أرامكو في جدة والرياض بالسعودية

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وقال سوليفان إن الحوثيين "يشنون هجماتهم بتمكين إيران" التي تزودهم بمكونات الصواريخ والطائرات المسيرة وبالتدريب وبالخبرة.

وأضاف أن هجمات الحوثيين تُعد "انتهاكاً" لقرارات مجلس الأمن التي تحظر توريد الأسلحة إلى اليمن.

ولفت سوليفان إلى أن الحوثيين رفضوا الدعوات لوقف إطلاق النار في اليمن "وردوا عليها بهجمات جديدة"، قائلاً إنه "لا يمكن أن تتوقف الحرب إلا إذا وافق الحوثيون على التعاون مع الأمم المتحدة ومبعوثها".

وأكد أن واشنطن "ستواصل تقديم الدعم الكامل لشركائها في الدفاع عن أراضيهم" من هجمات الحوثيين، داعياً المجتمع الدولي إلى أن يحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الأمر.