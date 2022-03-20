طالبان تعتمد علماً جديداً لـ " أفغانستان " .. شاهد العلم الجديد

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صنعاء - ميسرا اسماعيل - مشروب القرنفل يمتص السكر في الدم ويحفز إفراز الأنسولين وينظف الكبد ويعالج الاضطرابات الجنسية لدى الرجال والنساء (طريقة التحضير) إغلاق محطات وقود في العاصمة المقدسة بالسعودية.. شاهد بالفيديو وما هو السبب؟

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