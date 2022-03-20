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صنعاء - ميسرا اسماعيل - توفي الممثل والمخرج المصري زكي فطين عبد الوهاب، الأحد، عن عمر 61 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان.



وكان الراحل قد أعلن إصابته بالسرطان في الرئة عام 2019 وتعافيه من المرض، ثم أعلن في 2021 إصابته بورم جديد في المخ.

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وفاة فنان مصري كبير والحزن يعم الوسط الفني .. شاهد من يكون؟

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ولد عبد الوهاب عام 1961 لعائلة فنية، فوالده المخرج الكبير فطين عبد الوهاب، وأمه المطربة الشهيرة ليلى مراد، وخاله الملحن المعروف منير مراد.

تعلم الإخراج في المعهد العالي للسينما، وتزوج وهو لا يزال طالبا من الفنانة سعاد حسني التي كانت تكبره بسنوات، وانفصلا بعد شهور.

وبدأ مشواره الفني مساعدا للإخراج مع كبار المخرجين أمثال على بدرخان في فيلم "أهل القمة"، وسمير سيف في فيلم "شوارع من نار"، ويوسف شاهين في فيلم "اليوم السادس".

وأخرج فيلمه الأول "رومانتيكا" عام 1996 الذي صادف مشكلات كثيرة، ربما كانت السبب في عدم تكرار التجربة لاحقا.

وسلك زكي فطين عبد الوهاب طريق التمثيل، فشارك في أفلام "سرقات صيفية"، و"إسكندرية كمان وكمان"، و"مرسيدس"، و"بحب السيما"، و"واحد صحيح"، و"الفاجومي"، و"حرام الجسد"، و"عمر الأزرق".

ومن أبرز أعماله الدرامية في التلفزيون مسلسلات "أهل كايرو"، و"دوران شبرا"، و"طرف ثالث"، و"العراف"، و"اسم مؤقت"، و"الصندوق الأسود"، و"فوق مستوى الشبهات"، و"أيوب"، و"بين السما والأرض".