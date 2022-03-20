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صنعاء - ميسرا اسماعيل - يتساءل عدد كبير من رواد السوشيال ميديا عن سبب غياب يوسف الشريف عن رمضان 2022، حيث قرر الحصول على راحة من السباق الرمضاني هذا العام، وكان آخر ما قدمه في الموسم الرمضاني مسلسل «كوفيد 25» والذي عرض في العام الماضي.

جاء قرار يوسف الشريف بالحصول علي إجازة من دراما رمضان 2022، من أجل استعداده لتقديم فيلم جديد، ومن المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحي، ويشهد الفيلم عودته مرة أخرى للسينما بعد فيلم «بني أدم»، الذي طرح في عام 2018.

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سر غياب الفنان يوسف الشريف عن دراما رمضان 2022.. اسمه تصدر محركات البحث

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غياب يوسف الشريف عن دراما رمضان 2022

ويغيب يوسف الشريف عن دراما رمضان 2022، بعد أن نجح الموسم الماضي في تقديم مسلسل «كوفيد 25»، بطولة أحمد صلاح حسني، أيتن عامر، ميرنا نور الدين، إسلام جمال، إيناس كامل، راندا البحيري، محمد مرزبان، أميرة العايدي، عماد رشاد، عصام السقا، محمود غريب، ومن تأليف إنجي علاء، ومن إخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث مسلسل «كوفيد 25» حول عام 2025، إذ ينتشر فيروس خطير يدفع المصابين لمهاجمة وقتل البشر، ويصبح على الطبيب ياسين المصري كشف المؤامرة الكبرى التي تسببت في انتشار المرض واقتراب نهاية العالم.

آخر عمل سينمائي ليوسف الشريف

وحقق يوسف الشريف في فيلم «بني آدم» نجاحًا ملحوظًا، وهو من بطولة هنا الزاهد، أحمد رزق، محمود الجندي، أحمد صيام، بيومي فؤاد، ياسر الزنكلوني، عاطف عمار، أحمد النمرسي، ومن تأليف عمرو سمير عاطف، من إخراج أحمد نادر جلال.

وتدور أحداث الفيلم في إطار بوليسي مشوق حول رجل أعمال يُتهم بأعمال إجرامية، في الوقت الذي تلجأ إليه الشرطة في مهمة خطيرة.